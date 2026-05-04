Alerta internacional: tres muertos por hantavirus en un crucero que salió de Ushuaia

Un brote de hantavirus fue registrado a bordo del crucero MV Hondius, que zarpó el pasado 20 de marzo desde Ushuaia y encendió las alertas sanitarias a nivel global. Según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), el episodio dejó al menos tres personas fallecidas y mantiene bajo vigilancia a otros pasajeros y tripulantes. El reporte oficial indica que, hasta el momento, se confirmó un caso mediante análisis de laboratorio y existen otros cinco casos sospechosos. Del total de seis personas afectadas, tres perdieron la vida, una permanece internada en terapia intensiva en Sudáfrica y las dos restantes continúan a bordo bajo estricto monitoreo médico.

La emergencia fue advertida inicialmente por las autoridades sanitarias de Sudáfrica, quienes detectaron un cuadro de enfermedad respiratoria aguda grave en el buque, que transporta a unos 170 pasajeros y 70 tripulantes. El primer deceso registrado fue el de un hombre de 70 años, de nacionalidad neerlandesa, quien comenzó con síntomas durante la travesía y falleció en el barco, siendo sus restos depositados en la isla de Santa Elena. Posteriormente, su esposa, de 69 años, también se contagió y fue evacuada a un hospital en Johannesburgo, Sudáfrica, donde finalmente murió. Aunque las autoridades aún no revelaron los datos personales de la tercera víctima fatal, se confirmó su vínculo con el mismo brote, mientras que un cuarto pasajero de nacionalidad británica se encuentra en cuidados intensivos en Sudáfrica.

El crucero se encuentra actualmente frente a las costas de Praia, la capital de Cabo Verde. Frente a esta situación, las autoridades sanitarias evalúan la evacuación de los pacientes que aún presentan síntomas para su posterior aislamiento y tratamiento médico, mientras el barco espera en el archipiélago antes de poder reanudar su ruta hacia las islas Canarias.

En cuanto al virus, se trata de una enfermedad infecciosa que se transmite principalmente a través del contacto directo con roedores infectados o por la inhalación de aerosoles cargados de su orina, saliva o heces. En algunas de las variantes presentes en la región patagónica, también se ha documentado la posibilidad de transmisión interhumana.

Los síntomas iniciales suelen ser similares a los de un estado gripal, e incluyen fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, náuseas y un fuerte malestar general. Sin embargo, el cuadro puede evolucionar rápidamente hacia un síndrome respiratorio agudo grave que pone en riesgo la vida de los pacientes. Por este motivo, los especialistas enfatizan que la consulta médica temprana es vital, especialmente para quienes hayan estado en zonas rurales o en entornos donde habitan roedores.

El MV Hondius es un crucero de expedición polar operado por la empresa neerlandesa Oceanwide Expeditions. Tiene una capacidad cercana a las 240 personas entre pasajeros y tripulación, y cuenta con una eslora de 107 metros. El itinerario original contemplaba un recorrido por islas remotas del Atlántico Sur como Georgia del Sur, Tristán da Cunha y Santa Elena, teniendo como destino final el continente africano.