Buscan familias de referencia para acompañar a niños y adolescentes

La Municipalidad de Cholila difundió una convocatoria para sumar familias de referencia que puedan alojar y acompañar de manera temporal a niños, niñas y adolescentes. La iniciativa forma parte del trabajo del Servicio de Protección de Derechos y apunta a fortalecer alternativas de cuidado en contextos donde se requiere resguardo inmediato.

Según se informó, el objetivo es contar con hogares que puedan ofrecer un espacio seguro y afectivo mientras se resuelven situaciones que atraviesan las infancias y adolescencias. Este tipo de acompañamiento no implica adopción, sino una instancia transitoria que busca garantizar condiciones adecuadas de cuidado.

Qué implica ser familia de referencia

Las familias de referencia cumplen un rol fundamental dentro del sistema de protección de derechos. Se trata de personas o grupos familiares que, de manera voluntaria, reciben a niños o adolescentes por un período determinado, brindando contención cotidiana, acompañamiento y estabilidad.

Estas experiencias se desarrollan con seguimiento institucional y acompañamiento profesional. El trabajo incluye orientación, evaluación previa y apoyo durante todo el proceso, tanto para quienes reciben como para quienes son alojados.

Una herramienta frente a situaciones urgentes

La convocatoria se enmarca en la necesidad de contar con alternativas concretas ante situaciones que requieren una respuesta inmediata. En muchos casos, la posibilidad de permanecer en un entorno familiar, aunque sea de forma transitoria, resulta más favorable que otras opciones institucionales.

En este sentido, la búsqueda de familias de referencia apunta a ampliar la red disponible en Cholila y zonas cercanas, con el fin de dar respuesta a distintas situaciones que puedan surgir.

Cómo postularse

Las personas interesadas en formar parte de esta propuesta pueden comunicarse directamente con el Servicio de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Para ello, se habilitó una línea telefónica y un correo electrónico donde se brinda información y se inicia el proceso de contacto.

Teléfono: +54 9 2804 704537

Correo electrónico: spdcholila22@gmail.com

O.P.