Presentan la novela gráfica "Donde se Juntan las Aguas" con historias inspiradas en la Patagonia

El Parque Nacional Lago Puelo invita a participar de la presentación de la novela gráfica Donde se Juntan las Aguas, una propuesta cultural que recupera episodios históricos de la Patagonia a través de relatos ilustrados. El encuentro será el jueves 7 de mayo a las 17 horas en el Centro de Visitantes.

Una mirada al pasado desde la ficción

La novela gráfica se sitúa a comienzos del siglo XX y toma como escenario los parajes que hoy forman parte de la comuna de Cochamó, en Chile, y la Comarca Andina del paralelo 42 en Argentina. A partir de personajes y situaciones imaginadas, la obra reconstruye momentos que marcaron el rumbo del territorio tal como se conoce en la actualidad.

El enfoque combina narrativa visual y contenido histórico, con el objetivo de acercar estos procesos a nuevos públicos. La propuesta busca generar interés por conocer más sobre la historia y poner en valor a quienes habitaron estas tierras a lo largo de generaciones.

Un trabajo colectivo con base histórica

Donde se Juntan las Aguas es el resultado de más de tres años de trabajo creativo y de investigación. La obra se apoya en estudios históricos y etnográficos, y suma el aporte de pobladores que compartieron su memoria y conocimientos sobre el territorio.

El equipo autoral está integrado por Sebastián Naranjo, a cargo del arte y el lettering, junto a Andrea Freddi, Felipe Cecchi y Lucaz González.

O.P.