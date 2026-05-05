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Martes 05 de Mayo de 2026
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05 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Presentan la novela gráfica "Donde se Juntan las Aguas" con historias inspiradas en la Patagonia

La obra, construida a partir de relatos de ficción basados en hechos reales, se presentará este jueves en el Parque Nacional Lago Puelo y propone un viaje al pasado de la Comarca Andina y Cochamó.
Por Redacción Red43

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El Parque Nacional Lago Puelo invita a participar de la presentación de la novela gráfica Donde se Juntan las Aguas, una propuesta cultural que recupera episodios históricos de la Patagonia a través de relatos ilustrados. El encuentro será el jueves 7 de mayo a las 17 horas en el Centro de Visitantes.

 

Una mirada al pasado desde la ficción

La novela gráfica se sitúa a comienzos del siglo XX y toma como escenario los parajes que hoy forman parte de la comuna de Cochamó, en Chile, y la Comarca Andina del paralelo 42 en Argentina. A partir de personajes y situaciones imaginadas, la obra reconstruye momentos que marcaron el rumbo del territorio tal como se conoce en la actualidad.

 

El enfoque combina narrativa visual y contenido histórico, con el objetivo de acercar estos procesos a nuevos públicos. La propuesta busca generar interés por conocer más sobre la historia y poner en valor a quienes habitaron estas tierras a lo largo de generaciones.

 

 

Un trabajo colectivo con base histórica

Donde se Juntan las Aguas es el resultado de más de tres años de trabajo creativo y de investigación. La obra se apoya en estudios históricos y etnográficos, y suma el aporte de pobladores que compartieron su memoria y conocimientos sobre el territorio.

 

El equipo autoral está integrado por Sebastián Naranjo, a cargo del arte y el lettering, junto a Andrea Freddi, Felipe Cecchi y Lucaz González.

 

 

O.P.

 

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