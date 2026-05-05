Lago Puelo será sede de "Rebrote" con actividades culturales y plantación de nativas

Este sábado 9 de mayo se realizará en Lago Puelo una edición de "Rebrote, encuentro con el bosque", una propuesta que ofrece actividades culturales, reflexión y acciones concretas vinculadas al entorno natural. El evento tendrá lugar en la vecinal de Paraje Entre Ríos y se desarrollará desde las 14 horas con entrada abierta.

La iniciativa reúne a organizaciones y espacios culturales que impulsan una jornada pensada para compartir saberes, experiencias y expresiones artísticas en torno al bosque y su relación con la vida cotidiana.

Cronograma

Las actividades comenzarán a las 14 con la apertura del espacio. Media hora más tarde se realizará un conversatorio bajo el eje “¿Quién es el bosque?”, que propone reflexionar sobre los vínculos con el entorno y su significado para quienes habitan la zona.

A las 16 se llevará adelante la actividad “Un foco verde en tu jardín”, que incluye la plantación de un núcleo de especies nativas en el predio de la vecinal. La propuesta estará a cargo de Biguá y apunta a promover prácticas de cuidado y restauración del ambiente.

Música y expresiones culturales

El cronograma también incluye propuestas artísticas. A las 17.30 se presentará Nelson Ávalos, con un repertorio que combina música y palabra desde una mirada patagónica. Más tarde, a las 19, será el turno de Mariana Colinecul y Verónica Flacquier, quienes ofrecerán un espectáculo de canto cordillerano.

Además, durante toda la jornada habrá una muestra de fotos, grabados y poesías, junto a una feria de plantines y propuestas afines. También se contará con servicio de bufet para quienes asistan.

Invitación a pensar el vínculo con el entorno

El evento es impulsado por la vecinal de Paraje Entre Ríos junto a distintas organizaciones culturales de Lago Puelo. La propuesta busca generar un espacio de encuentro donde se articulen el arte, el pensamiento y las prácticas vinculadas al territorio.

La propuesta pone en el centro la relación entre las personas y el bosque, a través de preguntas, acciones y expresiones culturales.

La cita será este sábado en Paraje Entre Ríos, con una agenda diversa que se extenderá durante toda la tarde y parte de la noche.

O.P.