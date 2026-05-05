Reconocieron a brigadistas en Chubut con una escultura en homenaje al combatiente del fuego

En el marco del Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales, brigadistas de Chubut fueron reconocidos este 4 de mayo durante un acto realizado en la subcentral de Las Golondrinas. La jornada puso el foco en quienes enfrentan los incendios en el territorio, con la participación de autoridades provinciales y municipales.

El encuentro reunió a unos 250 trabajadores, entre hombres y mujeres, vinculados a las tareas de prevención y combate del fuego. De ese total, alrededor de 180 cumplen funciones activas en la línea de fuego dentro de la provincia, en un contexto donde los incendios forestales han marcado distintos veranos en la zona cordillerana.

Reconocimiento a quienes combaten el fuego

Durante la actividad se valoró el rol de los brigadistas, quienes sostienen el trabajo cotidiano en condiciones exigentes y con alta exposición al riesgo. Además del reconocimiento simbólico, también hubo espacio para plantear necesidades vinculadas a su labor, en una jornada que combinó instancias formales con momentos de intercambio entre los propios trabajadores.

Uno de los momentos centrales fue la entrega de una escultura tallada en madera en homenaje al combatiente de incendios forestales. La pieza fue donada por Néstor Fabián Palma y busca representar el esfuerzo y compromiso de quienes integran las brigadas.

El acto contó con la presencia de referentes del sistema de manejo del fuego en Chubut, junto a intendentes y funcionarios de distintas localidades de la Comarca Andina. Entre ellos participaron el titular de la Secretaría de Bosques, Héctor Abel Nievas Arroyo; el intendente de Lago Puelo, Iván Fernández; el intendente de El Hoyo, César Salamín; el viceintendente de Lago Puelo, Pablo Lapitzondo, y el jefe de Operaciones del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, Luis Fernández.

Más allá del homenaje

El Día del Combatiente de Incendios Forestales funciona como una instancia para visibilizar el trabajo de quienes enfrentan emergencias ambientales que, en muchos casos, afectan extensas áreas de bosque nativo y zonas pobladas. En la Patagonia, estos eventos tienen consecuencias ambientales, materiales y sociales de gran impacto en los últimos años.

En ese marco, los brigadistas sostienen tareas que no se limitan a la respuesta ante incendios, sino que también incluyen prevención, monitoreo y capacitación. Su labor se extiende durante todo el año, con mayor intensidad en temporada estival.

O.P.