Confirman un nuevo caso de hantavirus en Bariloche y hay contactos aislados

Un nuevo caso de hantavirus en Bariloche fue confirmado en las últimas horas por el hospital zonal, en un contexto de preocupación por la circulación del virus. Se trata de un hombre de 45 años que ingresó el domingo por la tarde con síntomas compatibles y, tras los estudios realizados, se confirmó la infección.

El paciente permanece internado en el área de Cuidados Intermedios y su estado es monitoreado de forma permanente, según informó Rodrigo Bustamante, del área de epidemiología del hospital. Desde el momento de su ingreso, se activaron los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones.

Aislamiento y estudio del origen del contagio

Como parte de las medidas preventivas, la pareja y el hijo del paciente fueron aislados de manera preventiva.

Sin embargo, aún no está definido cómo se produjo el contagio. Según indicaron desde el área de epidemiología, el hombre había viajado recientemente al norte del país, una zona donde también se registran casos de hantavirus, aunque con características diferentes.

Para avanzar en esa definición, las muestras fueron enviadas al Instituto Malbrán, donde se analizará qué variante del virus está presente en este caso. El resultado será determinante para establecer si existe riesgo de transmisión interpersonal.

En ese sentido, Bustamante explicó que, si se confirma que se trata de una variante del norte, el aislamiento de los contactos podría levantarse, ya que ese tipo de hantavirus no se transmite de persona a persona. En cambio, la variante presente en la zona cordillerana sí puede hacerlo en determinadas condiciones.

Qué es el hantavirus y cómo se transmite

El hantavirus es una enfermedad viral que se transmite principalmente por el contacto con roedores infectados, en especial el ratón colilargo en Argentina. La infección puede producirse por inhalación de partículas contaminadas presentes en el ambiente, como polvo en espacios cerrados o poco ventilados.

En algunos casos, como ocurre en la Patagonia, también puede haber transmisión entre personas, lo que obliga a reforzar las medidas de control y aislamiento cuando se detecta un caso sospechoso o confirmado.

Síntomas y evolución

Los primeros síntomas del hantavirus suelen ser similares a los de un cuadro gripal. Entre ellos se encuentran fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y molestias abdominales. En algunos pacientes, la enfermedad puede avanzar hacia un compromiso respiratorio severo.

Por este motivo, las autoridades sanitarias recomiendan consultar de forma inmediata ante la aparición de síntomas compatibles, especialmente si hubo exposición a ambientes donde pueden habitar roedores.

Recomendaciones para la prevención

Frente a la presencia del virus en distintas zonas, se insiste en mantener medidas de prevención. Entre ellas, ventilar espacios cerrados antes de ingresar, evitar el contacto con roedores o sus excrementos, mantener la higiene en viviendas y alrededores, y almacenar alimentos de forma segura.

O.P.