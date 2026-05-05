El Gobierno provincial reafirma su apoyo al Hogar María Inmaculada

Dando continuidad a las políticas sociales de acompañamiento a las instituciones de la provincia, el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, formalizó la renovación del convenio de colaboración y cooperación con la institución religiosa de María Inmaculada, reafirmando su compromiso con el sostenimiento y fortalecimiento del Hogar de la Joven de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

El acuerdo prevé un aporte económico mensual destinado a garantizar la operatividad y sostenibilidad del dispositivo, además del monitoreo , el acompañamiento y la supervisión permanente por parte del Estado provincial.

Este espacio, ubicado en la ciudad de Comodoro Rivadavia, cumple un rol fundamental en el Sistema de Protección Integral, brindando alojamiento, contención y acompañamiento a adolescentes mujeres cuyos derechos han sido vulnerados. Allí, las jóvenes encuentran un entorno cuidado y el acompañamiento necesario para transitar sus procesos personales y legales.

La ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, destacó la importancia de continuar fortaleciendo este tipo de dispositivos al afirmar que "desde el inicio de la gestión, el gobernador Ignacio Torres ha estado siempre presente acompañando espacios de contención tan importantes como este, que realizan un trabajo silencioso pero fundamental".

Además la funcionaria señaló que "renovar este convenio es ratificar nuestro compromiso con cada una de las adolescentes y con las instituciones que, con enorme responsabilidad, garantizan derechos todos los días".

La institución, representada por Gabriela Figlioli, desarrolla una tarea comprometida y sostenida en la contención de adolescentes en situación de vulnerabilidad, consolidándose como un actor clave dentro de la red de cuidado provincial.



