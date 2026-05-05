Peligra la atención de PAMI en la cordillera por un recorte a médicos de cabecera

El presidente del Concejo Municipal del Adulto Mayor, Carlos De Leonardis, y el vicepresidente de la institución, Aldo Mendoza, brindaron declaraciones para advertir sobre una nueva problemática que impacta de lleno en los afiliados de la región cordillerana. Durante el encuentro, señalaron que el conflicto se origina en una medida impulsada por la central de PAMI en Buenos Aires.

Durante su intervención, De Leonardis aclaró que la obra social tiene fallas previas, pero enfatizó el impacto que tendrá la Resolución 1107: "PAMI tiene sus problemas, no funciona como debería, ya lo sabemos sobradamente, lo cierto es que PAMI de Buenos Aires, lo aclaro, no es una cuestión local ni provincial, ha decidido cambiar en la forma en que le paga los servicios a los médicos de cabecera".

El presidente del Concejo detalló que este cambio implica una reducción drástica en los ingresos de los profesionales, lo que resulta inadmisible para quienes desempeñan sus funciones correctamente: "Estamos hablando de que hay médicos que van a cobrar un 50% menos, es una monstruosidad. Los médicos de cabecera que cumplen cabalmente con su trabajo, de repente se encuentran que por el mismo trabajo van a cobrar menos".

Asimismo, De Leonardis cuestionó la verticalidad con la que se implementó esta medida, señalando que ni las autoridades provinciales tienen injerencia o explicación ante el recorte: "Son decisiones que se toman en Buenos Aires tipo vertical, militarmente, digamos, esto se hace así, punto, sin dar explicaciones". Ante este panorama, advirtió sobre el riesgo que corre el servicio de excelencia que reciben los adultos mayores si los profesionales deciden no continuar: "Tenemos por enfrente otro nubarrón que es el problema de que los médicos de cabecera seguramente van a entrar en huelga y si no se resuelve este problema seguramente van a renunciar, con lo cual el servicio que brindan a través del PROSATE, que es de excelencia, se va a perder, sería un gran paso atrás en la salud de los adultos mayores".

Por su parte, el vicepresidente del Concejo hizo hincapié en el impacto que este tipo de recortes o suspensiones genera en el sistema sanitario local. Aldo Mendoza explicó que la falta de atención por parte de las clínicas privadas deriva en una sobrecarga inmediata para el hospital público: "Esta situación del corte de PAMI recarga al hospital público, todos los afiliados a PAMI que no pueden hacer la consulta por la clínica privada, recargan al hospital público y con todo lo que eso implica, porque recién ahora el hospital pasó a ser boca de atención de PAMI nuevamente, pero históricamente cuando se cortan los servicios de PAMI o de cualquier otra social, automáticamente se resiente la atención en el hospital público".



