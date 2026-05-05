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05 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: avanzan las obras de infraestructura vial en la calle Fleming

La Municipalidad de Esquel continúa con la ejecución de cordón cuneta, una intervención clave para mejorar la circulación, el ordenamiento urbano y la calidad de vida de los vecinos del sector.
Por Redacción Red43

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