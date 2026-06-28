El COA Diucón organizó una salida de avistaje en la Laguna Willmanco

Estudiantes, visitantes y vecinos curiosos por la naturaleza se acercaron a participar de una hermosa salida de avistaje en la Laguna Willmanco, uno de los espejos de agua más privilegiados de la zona. El encuentro fue coordinado por el COA Diucón, el Club de Observadores de Aves local que ya cuenta con 15 años de trayectoria en la región y que suele realizar este tipo de propuestas abiertas para la comunidad.

El escenario elegido para la actividad destaca por su gran biodiversidad al contar con una variedad de ambientes que incluyen zonas arbustivas, pastizal, montaña y el propio sector lacustre. A lo largo de una tarde fresca de junio, el grupo logró observar alrededor de dieciséis especies diferentes en la zona. Desde la organización remarcaron el valor de estas iniciativas de divulgación al señalar que observar aves nos permite conocer y disfrutar de nuestro entorno.

Sin embargo, la jornada también estuvo marcada por la preocupación ambiental debido a la alteración del hábitat en ese sector de la laguna. Los participantes manifestaron su malestar por los trabajos realizados en la vegetación costera, advirtiendo que "lamentamos mucho la gran poda de sauces añejos, que fueron hogar de aves emblemáticas como los tucuquere", los cuales habían nidificado en ese espacio durante la primavera de 2025.

EBW