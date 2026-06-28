-2°
-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 28 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad COA DIUCÓN LOS ALERCESAVISTAJEAveswillmanco
28 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El COA Diucón organizó una salida de avistaje en la Laguna Willmanco

El Club de Observadores de Aves, que ya cuenta con 15 años de trayectoria, convocó a la comunidad a una jornada de observación en el privilegiado espejo de agua, donde se registraron unas dieciséis especies. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Estudiantes, visitantes y vecinos curiosos por la naturaleza se acercaron a participar de una hermosa salida de avistaje en la Laguna Willmanco, uno de los espejos de agua más privilegiados de la zona. El encuentro fue coordinado por el COA Diucón, el Club de Observadores de Aves local que ya cuenta con 15 años de trayectoria en la región y que suele realizar este tipo de propuestas abiertas para la comunidad.

 

 

 

El escenario elegido para la actividad destaca por su gran biodiversidad al contar con una variedad de ambientes que incluyen zonas arbustivas, pastizal, montaña y el propio sector lacustre. A lo largo de una tarde fresca de junio, el grupo logró observar alrededor de dieciséis especies diferentes en la zona. Desde la organización remarcaron el valor de estas iniciativas de divulgación al señalar que observar aves nos permite conocer y disfrutar de nuestro entorno.

 

 

 

Sin embargo, la jornada también estuvo marcada por la preocupación ambiental debido a la alteración del hábitat en ese sector de la laguna. Los participantes manifestaron su malestar por los trabajos realizados en la vegetación costera, advirtiendo que "lamentamos mucho la gran poda de sauces añejos, que fueron hogar de aves emblemáticas como los tucuquere", los cuales habían nidificado en ese espacio durante la primavera de 2025.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Impactante vuelco en la esquina de Franzó y Avellaneda
2
 Nace Las Lavandas, una nueva residencia de calidad para adultos mayores en Esquel
3
 La historia de Adrián Cardacci, entre el esfuerzo, la familia y la vocación
4
 Se viene una ola polar a Chubut
5
 Esquel se vistió de celeste y blanco tras el gran triunfo de la Selección
1
 El COA Diucón organizó una salida de avistaje en la Laguna Willmanco
2
 Provincia deposita sueldos de junio
3
 Se viene una ola polar a Chubut
4
 Chubut extendió el plazo para las Residencias de Salud
5
 Trevelin abrió el año de la escalada con un encuentro en el Polideportivo Municipal
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -