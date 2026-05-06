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Por Redacción Red43

Temporal en la costa: cierran los accesos a Península Valdés, El Doradillo y Punta Loma

La restricción rige desde esta mañana y es para todo tipo de vehículos. Las calzadas se encuentran intransitables por el estado del terreno.
Por Redacción Red43

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La Subsecretaría de Protección Ciudadana informó que los accesos a Península Valdés, El Doradillo y Lobería Punta Loma se encuentran cerrados para todo tipo de vehículos. Esta medida se debe a que las calzadas se encuentran pesadas por barro y el terreno se encuentra intransitable, manteniéndose vigente hasta nuevo aviso.

 

Esta situación está vinculada a las condiciones meteorológicas del miércoles 6 de mayo de 2026, jornada en la cual se esperan lluvias durante la madrugada, lluvias aisladas en la mañana y tarde, y lloviznas en la noche. Las temperaturas se mantendrán entre los 2°C y los 9°C, registrándose vientos con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora por la noche, lo que afecta directamente el estado de los caminos.

 

Para realizar consultas o recibir asistencia, las personas interesadas pueden comunicarse con la Subsecretaría de Protección Ciudadana llamando al 0800-666-2447.

 

 

 

 

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