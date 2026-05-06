Esquel: marcha en defensa de la educación pública

Autoridades de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), de la Universidad del Chubut (UDC), docentes, no docentes, investigadores y estudiantes convocaron a una conferencia de prensa para brindar detalles sobre la medida de fuerza organizada para el próximo 12 de mayo.

María de las Nieves González, delegada zonal de la UNPSJB, explicó que el reclamo es transversal a toda la comunidad académica y señaló el impacto de la falta de presupuesto: "No solamente es que, digamos, se encarga de ir en contra de una sola área, sino que nos encontramos todos realmente afectados por esta situación". Asimismo, detalló que la medida se fundamenta en la necesidad de que "se aplique la ley de financiamiento, la cual hace más de 200 días que no se ha llevado a ejecución".

A su turno, Verónica Botto, secretaria adjunta de ADU (Asociación de Docentes Universitarios), hizo hincapié en la pérdida del poder adquisitivo y remarcó la importancia de cumplir con la normativa sancionada por el Congreso: "Nuestros sueldos están muy caídos, hemos perdido más del 50% de poder adquisitivo, y le pedimos al gobierno que cumpla la ley, la ley peleada por toda la sociedad, no sólo los universitarios". Por ello, convocó a todos los vecinos a "sumar sus voces a las marchas".

Bautista Gravena, representante del claustro no docente y congresal nacional, cuestionó la judicialización de la ley y apuntó contra la postura del Ejecutivo Nacional hacia las casas de estudio: "Hoy se está presentando esta situación simplemente porque el Gobierno Nacional prácticamente nos ha decretado a las universidades y sobre todo a los rectores los ha declarado prácticamente enemigos y nosotros enemigos no somos de ninguna ley".

En representación de la Universidad del Chubut, el delegado rectoral Gastón Brina destacó el impacto general del desfinanciamiento. Brina sostuvo que la protesta se lleva a cabo "no por un capricho, sino porque la están pasando mal" y agregó que "el ajuste es para todos, no solamente para las universidades o para la educación, sino que todos los sectores vemos que se están saliendo a la calle a hacer evidente su reclamo".

El ámbito científico también estuvo presente en las declaraciones. Pablo Pesac, director del CIEMEP (instituto de doble dependencia CONICET-Universidad), subrayó la dependencia entre educación y ciencia: "No existe ciencia argentina si no hay educación pública y si se daña la educación pública, se daña al CONICET. Eso es un hecho".

Finalmente, Nahuel Galindo, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas, remarcó que el conflicto involucra a toda la sociedad: "La verdad que es una situación que es insostenible ya, que esto, como bien dijeron acá los compañeros, no es un ataque a la universidad en sí misma, sino también a la comunidad toda". El representante estudiantil destacó que el reclamo protege el futuro: "Es algo que no afecta solamente a nuestro presente, sino a nuestro futuro. Y no es el futuro mío únicamente, ni de nuestros compañeros, sino el futuro de los próximos alumnos que vendrán".







M.G