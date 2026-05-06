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Por Redacción Red43

Preocupación en el sector petrolero por un nuevo robo de cables de cobre

El hecho ocurrió en el área de Campamento Central, entre Chubut y Santa Cruz. Sustrajeron cerca de 750 metros de cable de media tensión, lo que evidencia un accionar planificado.
Por Redacción Red43

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La cuenca petrolera más antigua del país, el sector Upstream de la Cuenca del Golfo San Jorge, ubicado entre Chubut y Santa Cruz, sufrió una vez más el robo de cables de cobre. Este hecho reaviva la preocupación en la industria hidrocarburífera por una problemática que continúa afectando la infraestructura energética y la producción regional.

 

El episodio tuvo lugar el pasado lunes por la noche en el área de Campamento Central. En el lugar, se detectó la sustracción de cerca de 750 metros de cable de cobre de 50 mm² pertenecientes a una línea de media tensión (10,4 kV) vinculada a una Subestación de Producción.

 

Durante la intervención en el sitio, realizada durante la madrugada por personal policial de la Comisaría de Laprida y peritos de Criminalística, se descubrió que varios postes del tendido eléctrico fueron derribados de manera intencional. Además, las autoridades hallaron un rollo de cable, lo que demuestra una planificación previa para perpetrar el robo.

 

A pesar de los importantes esfuerzos en materia de seguridad desplegados por las compañías operadoras —que incluyen patrullajes, monitoreo y refuerzo de controles en zonas sensibles—, estos delitos continúan afectando la zona.

El principal motor detrás de este tipo de ilícitos radica en el lucrativo circuito de comercialización del cobre, donde el kilo llega a pagarse más de $17.000. Esta rentabilidad facilita que el material sea sustraído, transportado y comercializado sin dejar rastros en los circuitos informales o incluso en los formales. Las consecuencias de estos robos generan un impacto directo en la región, comenzando por pérdidas económicas significativas para las compañías operadoras. Asimismo, provocan una grave afectación a la infraestructura crítica y al tendido eléctrico, lo que deriva en diversos riesgos operativos que terminan afectando, de manera directa o indirecta, el normal desarrollo de la producción petrolera.

 

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