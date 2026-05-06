Senderismo seguro: recomendaciones para disfrutar de la montaña sin correr riesgos

Caminar por la montaña puede parecer algo simple, sobre todo si seguimos un camino conocido o vamos con alguien que sabe. Pero cuando decidimos salir a explorar los bosques, las laderas o los senderos del Parque Nacional Los Alerces y la Comarca Andina por nuestra cuenta, la historia cambia.

Perderse en nuestra zona es más común de lo que pensamos. Un pequeño desvío puede complicarse rápidamente debido a las bajas temperaturas o el viento característico de la cordillera. Por eso, armamos esta guía con un lenguaje sencillo para que puedas disfrutar de la naturaleza con total seguridad y conciencia.

El respeto a la montaña es lo primero

La montaña es un entorno agreste y cambiante. Estamos expuestos a la naturaleza, a sus factores climáticos y a las exigencias del terreno, por lo que nunca hay que subestimar una senda ni confiarse de más.

Conocé tus límites: Siempre es mejor ir de menos a más. No intentes hacer hazañas ni poner a prueba tus capacidades si no estás preparado. Es fundamental conocer hasta dónde podemos llegar.

Si no tenés experiencia: Lo más seguro es contratar a un guía habilitado que conozca el terreno y te acompañe con total seguridad.

Si te falta indumentaria: No te arriesgues a expediciones largas. Es mejor hacer caminatas cortas y accesibles cerca de la ciudad.

Lo ideal es ir acompañado: Siempre es mejor caminar en grupo. La compañía es nuestro mayor recurso ante cualquier imprevisto o lesión.

Planificación:

Antes de arrancar, la preparación es fundamental para evitar malos momentos.

Si vas solo, ¡avisá siempre!: Si no te queda otra que salir sin compañía, no te largues a la aventura sin avisar. Contale a un familiar, amigo o al personal de informes (como Parques Nacionales o las oficinas de turismo) a dónde vas, qué ruta vas a tomar, con qué equipo contás y a qué hora pensás volver.

Ubicá el norte: Antes de comenzar a caminar, mirá hacia dónde vas y asegurate de tener una referencia para saber cómo volver.

Lo que no puede faltarte en la mochila:



Ropa en capas: El clima en la Patagonia cambia en un abrir y cerrar de ojos. Llevá siempre abrigo, una campera cortavientos y algo impermeable, aunque el día empiece despejado.

Agua y comida: Llevá al menos dos litros de agua por persona y snacks que te den energía rápida (frutos secos, chocolate, barras de cereal).

Orientación: Una brújula y un mapa impreso, o en su defecto, un "track" o mapa del sendero descargado para ver sin conexión.

Emergencias: El celular con la batería cargada, un cargador portátil, un silbato para hacerte escuchar y un botiquín básico.

Cómo no perder el rumbo

Para mantenerte siempre en el camino correcto, es clave prestarle atención al entorno:

Mirá el paisaje: No te quedes mirando solo tus pies para no tropezar. Levantá la vista y reconocé las montañas, los arroyos o las crestas para saber dónde estás parado.

Marcá mentalmente el camino: Prestá atención a los detalles a medida que avanzás (un árbol con forma rara, un tronco caído, una roca grande o un cartel). Te van a servir de guía para saber que estás yendo bien a la vuelta.

Conocé el terreno:

Aristas (crestas): Suelen ser el camino más seguro para subir.

Cañadones: Por ahí suelen bajar los arroyos. Es mejor no bajar por ellas si son muy empinadas o resbaladizas.

Laderas: Si ves que son muy empinadas y peligrosas, es mejor buscar la cresta para caminar más tranquilo.

¿Qué hacer si te perdés?

Si a pesar de las precauciones te desorientás, no te desesperes y seguí estos pasos:

Mantené la calma: Respirar hondo es fundamental. El miedo y el apuro son los peores consejeros.

Quedate en el lugar: Si no estás seguro de por dónde seguir, buscá un lugar abierto, seguro y visible. Es mucho mejor esperar a que te encuentren que caminar sin rumbo y alejarte más.

Protegete del clima: Buscá reparo contra el viento y el frío mientras llega la ayuda.

Pedí auxilio: Usá el celular si tenés señal para llamar a emergencias, o bien hacé sonar tu silbato haciendo tres pitidos cortos (el sonido llega mucho más lejos que la voz).

Información y asesoramiento

Desde Red43 nuestro único objetivo es informar a la gente para que tome los recaudos y precauciones necesarias antes de salir a recorrer los senderos. La naturaleza es hermosa, pero exige cuidado.

Ante cualquier duda, antes de iniciar una caminata o si las condiciones climáticas son dudosas, te recomendamos consultar siempre en los centros de informes, oficinas de turismo, Protección Civil, o bien acercarte a guías habilitados y profesionales de nuestra zona.









M.G