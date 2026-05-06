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06 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Corte de energía programado para este jueves en Esquel

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. interrumpirá el suministro eléctrico entre las 13:00 y las 15:00 horas para realizar tareas de poda preventiva.
Por Redacción Red43

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La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. informó a sus usuarios de energía eléctrica de Esquel que este jueves 7 de mayo de 2026 se llevará a cabo un corte en el suministro. La interrupción del servicio se extenderá de 13:00 a 15:00 horas.

 

Según precisó la entidad, la medida es necesaria para llevar adelante tareas de podas preventivas en líneas de Media Tensión.

 

Sectores afectados

 

El corte alcanzará las siguientes zonas de la ciudad:

 

Desde Avenida Ameghino hasta Arroyo Esquel: entre las calles Belgrano y 25 de Mayo.

 

Avenida Ameghino: entre Perito Moreno y 25 de Mayo.

 

Barrio Ceferino: desde San Luis hasta Catamarca, entre Costanera y Hna. María Mercedes.

 

Zonas de trabajo

 

El personal operativo estará trabajando en los siguientes puntos específicos:

 

25 de Mayo: entre calle Costanera y calle Chacabuco.

 

Av. Ameghino: entre calle Mitre y 25 de Mayo.
 

 

 


Se solicita a los vecinos de estas zonas evitar estacionar vehículos y reducir la circulación en el área de trabajo, con el fin de resguardar la seguridad de peatones, operarios y conductores. 

 

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