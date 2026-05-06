Esquel: presentan un libro sobre educación ambiental para el uso sustentable de los bosques

En el marco de la Feria del Libro de Esquel, este viernes 8 de mayo a las 20 horas, se llevará a cabo la presentación del libro “Educación ambiental integral para el uso sustentable del Bosque Andino Patagónico. De la teoría a la práctica escolar”. La cita tendrá lugar en el Centro Cultural Melipal con entrada abierta a toda la comunidad.

El material es el resultado de una construcción colectiva pensada para fortalecer la educación ambiental en nuestras aulas y comunidades, dándole un enfoque situado y territorial que responde a las necesidades específicas de los bosques andino-patagónicos.





Acceso a los materiales y actividades

Durante el evento, los organizadores realizarán el sorteo de algunos ejemplares impresos entre los presentes. Además, la obra cuenta con una versión digital de acceso libre y gratuito.

Descarga del libro: Podés acceder al documento completo haciendo clic acá.

Micrositio educativo: El Ministerio de Educación habilitó un espacio en la web con recursos audiovisuales, materiales didácticos y propuestas pedagógicas para aplicar la educación ambiental en distintos niveles. Podés visitarlo en el siguiente enlace: Micrositio de Educación Ambiental.

La propuesta invita a docentes, familias y vecinos a involucrarse en la preservación del entorno y a reflexionar sobre el cuidado de nuestros bosques desde la teoría llevada a la práctica escolar.





M.G