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06 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: presentan un libro sobre educación ambiental para el uso sustentable de los bosques

La actividad se realizará este viernes en el Centro Cultural Melipal. Es una obra construida colectivamente para llevar la teoría a la práctica en las escuelas y la comunidad.
Por Redacción Red43

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En el marco de la Feria del Libro de Esquel, este viernes 8 de mayo a las 20 horas, se llevará a cabo la presentación del libro “Educación ambiental integral para el uso sustentable del Bosque Andino Patagónico. De la teoría a la práctica escolar”. La cita tendrá lugar en el Centro Cultural Melipal con entrada abierta a toda la comunidad.

 

El material es el resultado de una construcción colectiva pensada para fortalecer la educación ambiental en nuestras aulas y comunidades, dándole un enfoque situado y territorial que responde a las necesidades específicas de los bosques andino-patagónicos.

 

 

Acceso a los materiales y actividades

 

Durante el evento, los organizadores realizarán el sorteo de algunos ejemplares impresos entre los presentes. Además, la obra cuenta con una versión digital de acceso libre y gratuito.

 

Descarga del libro: Podés acceder al documento completo haciendo clic acá.

 

Micrositio educativo: El Ministerio de Educación habilitó un espacio en la web con recursos audiovisuales, materiales didácticos y propuestas pedagógicas para aplicar la educación ambiental en distintos niveles. Podés visitarlo en el siguiente enlace: Micrositio de Educación Ambiental.

 

La propuesta invita a docentes, familias y vecinos a involucrarse en la preservación del entorno y a reflexionar sobre el cuidado de nuestros bosques desde la teoría llevada a la práctica escolar.


M.G

 

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