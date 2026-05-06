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06 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

ARCA intensifica el control sobre transferencias y billeteras virtuales

Desde mayo, el organismo amplió el monitoreo de transferencias y cobros electrónicos para detectar ingresos no declarados. La medida impacta especialmente en monotributistas y trabajadores independientes.
Por Redacción Red43

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intensificó desde mayo de 2026 el control sobre operaciones digitales, con especial atención en transferencias bancarias, billeteras virtuales y cobros a través de plataformas online.

 

La medida apunta a detectar ingresos no declarados mediante el cruce de datos entre los movimientos financieros y la facturación informada por los contribuyentes. Gracias a la trazabilidad de los pagos electrónicos, el organismo puede identificar inconsistencias de forma más rápida.

 

El nuevo esquema incluye umbrales que activan alertas cuando se registran movimientos superiores a ciertos montos sin respaldo. En esos casos, ARCA puede requerir información adicional o iniciar fiscalizaciones, aunque no implica sanciones automáticas.

 

El impacto es especialmente relevante para monotributistas y trabajadores independientes, que suelen utilizar medios digitales para cobrar. En este contexto, se refuerza la necesidad de que todos los ingresos estén correctamente facturados y en línea con la categoría declarada.

 

Además, el organismo avanzó en acuerdos con billeteras virtuales para acceder a información sobre operaciones y saldos, lo que mejora la capacidad de control. Especialistas recomiendan mantener coherencia entre ingresos, facturación y movimientos bancarios para evitar observaciones.

 

Con estas medidas, ARCA busca adaptarse al crecimiento de la economía digital y fortalecer la fiscalización en un entorno cada vez más bancarizado.

 

 

 

R.G

 

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