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07 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Desarrollan en la Patagonia un destetador con impresión 3D para ovinos y caprinos

Investigadores del INTA y la Universidad Nacional del Comahue diseñaron un dispositivo ergonómico que mejora el bienestar animal y optimiza la producción ganadera en zonas con escaso forraje. 
Por Redacción Red43

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