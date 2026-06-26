“Es un día histórico porque en un mes se cumplen 4 años de que nos quedamos sin Gimnasio"

El intendente de El Hoyo, Cesar Salamín, celebró el inicio de la construcción del nuevo Gimnasio, un espacio requerido por los vecinos.



“Es un día hasta histórico para nuestra localidad porque en un mes se cumplen cuatro años de que nos quedamos sin Gimnasio y desde que asumimos no hemos hecho otra cosa que pelear por esta obra”.

La obra, enmarcada en el “Plan Provincial Gobernador Galina”, demandará una inversión de más de 3.300 millones de pesos: “esta obra considero yo era la más importante de todas, por lo menos de mi gestión”, detalló Salamín: “hoy con la firma el inicio de la obra, vamos cerrando etapas”.



Mañana sábado, comienza el trabajo en el suelo: “va a generar mano de obra local. La verdad que es bastante más amplio del que teníamos antes, vamos a contar con las dimensiones de todas las canchas, principalmente la de handball, que es la más grande, va a tener tribunas de gradas, baño”.

El intendente destacó la gestión del gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres y aseguró que esta meta era el principal objetivo para la comunidad: “la verdad que es muy muy lindo lo que es la obra en sí. La empresa seguramente irá a traer su gente también y después toda la gente local también va a tener su participación”.

SL