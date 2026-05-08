Lago Puelo acompaña trámites para acceder al cannabis medicinal de manera legal

La Municipalidad de Lago Puelo anunció la puesta en marcha del servicio de acompañamiento para personas que necesiten iniciar el trámite de acceso al cannabis medicinal mediante el programa nacional REPROCANN. La propuesta se desarrolla a través de la Secretaría de Producción, la División de Gestión de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial y el Consejo Consultivo del Cannabis Medicinal, dentro del programa “Sembrando Esperanza”.

Según informaron desde el municipio, el recurso está orientado exclusivamente a pacientes que cuenten con indicación médica y busquen acceder al cannabis con fines medicinales y terapéuticos, bajo el marco legal vigente.

Vinculación con profesionales habilitados

El acompañamiento contempla la articulación con médicos habilitados y con experiencia en tratamientos terapéuticos con cannabis medicinal. Entre ellos se encuentra el doctor Vicente Mazzaglia, profesional especializado en consultoría clínica y abordaje terapéutico con fitocannabinoides.

Desde el área municipal señalaron que el médico cuenta con años de trabajo junto a pacientes y participación en charlas y jornadas de formación vinculadas al uso terapéutico del cannabis desde una perspectiva médica y basada en evidencia científica.

La iniciativa busca facilitar el acceso seguro, responsable e informado a quienes requieren este tipo de tratamiento y necesitan orientación para avanzar con la inscripción en REPROCANN, el registro nacional que permite el cultivo controlado para uso medicinal, terapéutico y paliativo.

Recurso destinado solo a fines terapéuticos

En este sentido, remarcaron que el acompañamiento no está disponible para usos recreativos, comercialización ni para actividades por fuera de lo establecido en la normativa vigente.

Insistieron en que el programa apunta únicamente a personas con indicación médica, promoviendo el seguimiento profesional y el acceso dentro del marco legal.

Durante los últimos años, el cannabis medicinal ganó espacio dentro de distintos tratamientos terapéuticos en Argentina, especialmente para pacientes con dolor crónico, epilepsia refractaria y otras patologías donde se evalúa el uso de fitocannabinoides como complemento médico.

Cómo realizar consultas

Quienes quieran iniciar consultas o recibir información sobre el acompañamiento para la inscripción al REPROCANN pueden comunicarse a los teléfonos 2945 91-4929 o 2944 69-6553.

O.P.