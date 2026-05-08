¿Lluvia o sol? El pronóstico para el fin de semana trae novedades

El clima hoy en la Comarca Andina presenta un viernes frío, húmedo y todavía algo inestable, aunque con señales de mejora hacia el fin de semana. La jornada comenzó con una leve lluvia durante la madrugada y primeras horas de la mañana, en continuidad con una semana marcada por precipitaciones persistentes entre el domingo y el miércoles.

El jueves ya había mostrado algunas pausas más amplias y este viernes continúa en esa línea, aunque todavía con chances de lluvias y nevadas aisladas durante buena parte del día.

La temperatura mínima ronda los -2°C y la máxima alcanzará 7°C durante la tarde. El ambiente se mantiene frío y el viento del sudoeste y sur refuerza esa sensación, especialmente en espacios abiertos y durante las primeras horas.

Viento, nubosidad y posibles nevadas

Durante la mañana y la tarde se esperan precipitaciones débiles y aisladas, con probabilidades entre el 10% y el 40%. En sectores altos y zonas cercanas a la montaña, estas pueden presentarse en forma de nieve o agua-nieve.

El viento soplará entre 23 y 31 km/h durante la mañana y perderá intensidad hacia la noche, aunque por la tarde pueden registrarse ráfagas cercanas a los 60 km/h en algunos sectores.

La nubosidad seguirá siendo abundante durante gran parte del viernes, aunque hacia la noche las condiciones tienden a estabilizarse y disminuyen las probabilidades de precipitaciones.

En los paisajes de la Comarca, el cambio de estación se hace cada vez más visible: montañas con más nieve, bosque húmedo y tonos rojizos y amarillos que dominan lengas y ñires después de varios días de lluvia.

El tiempo para el fin de semana en la Comarca Andina

El sábado aparece mucho más estable. No se esperan precipitaciones y el cielo alternará entre parcialmente nublado y mayormente cubierto. La mañana seguirá fría, con mínimas de hasta -2°C y posibles heladas, mientras que por la tarde la temperatura alcanzará unos 6°C.

Será un día más favorable para actividades al aire libre, recorridos cortos y traslados dentro de la Comarca, aunque todavía con aire frío y algo de viento durante la mañana.

El domingo muestra las mejores condiciones del fin de semana. El pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado, sin lluvias y con temperaturas más agradables: la máxima podría llegar a los 10°C durante la tarde. Algunos pronósticos más optimistas la ascienden incluso hasta 15°.

Después de varios días grises y húmedos, el domingo aparece como una oportunidad para aprovechar espacios abiertos, caminar o simplemente disfrutar del paisaje otoñal cordillerano, que en esta época cambia casi día a día.

Qué tener en cuenta para organizar el finde

El viernes todavía requiere abrigo impermeable y atención a posibles cambios en las condiciones. Para sábado y domingo, en cambio, el panorama será más estable, aunque las mañanas seguirán siendo frías y con probabilidad de heladas.

O.P.