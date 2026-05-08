Se suspendió el festival solidario “Rock por el Hospi” en Trevelin

En las últimas horas se confirmó la suspensión del festival solidario “Rock por el Hospi”, que estaba previsto para este sábado en el Salón Central de Trevelin. El evento, organizado por la banda Karma con el apoyo de la Secretaría de Cultura municipal, tenía como fin principal colaborar con la cooperadora del hospital de la "Villa de los Molinos".

La iniciativa, que contaba con la participación de las bandas invitadas Arqueano y Anónimos, se había gestado para recaudar fondos destinados a la compra de una nueva ambulancia para la institución sanitaria. La propuesta incluía música en vivo, sorteos y donaciones a voluntad de los vecinos.

Pese a contar con el respaldo de diversos comercios de Esquel y Trevelin y el compromiso desinteresado de los músicos locales, el festival no podrá realizarse según lo programado originalmente a partir de las 18:00 horas.

Por el momento, no se han brindado detalles técnicos sobre los motivos de la postergación ni se ha anunciado una nueva fecha para su concreción. Desde la organización agradecieron el apoyo recibido por parte de la comunidad y los auspiciantes, instando a los vecinos a permanecer atentos a las redes oficiales para conocer cuándo se reprogramará esta cita con el rock y la solidaridad.





M.G