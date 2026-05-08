Taccetta sobre las nuevas conexiones de gas: "El gran sueño es que el Plan Calor deje de existir"

En el marco de un plan integral de servicios básicos, el intendente de Esquel, Matías Taccetta, brindó detalles sobre el avance de las conexiones domiciliarias de gas en sectores que aguardaban el servicio desde hace más de una década. La iniciativa, que se realiza en conjunto con el Gobierno Provincial, apunta en esta primera etapa a beneficiar a 50 familias de la ciudad.

"Es una alegría enorme poder, desde la gestión, colaborar y ayudar a que sea posible la conexión domiciliaria", expresó el mandatario. Taccetta explicó que la factibilidad del servicio fue posible gracias a la obra de las plantas compresoras en Gobernador Costa, lo que permitió iniciar este plan en barrios como Cañadón de Bórquez, Ceferino, Lenzanehuel y Badén 2.

El intendente remarcó que el costo de la conexión es una barrera para muchos vecinos, por lo que el municipio decidió intervenir directamente. "El presupuesto es de 5 millones de pesos por vivienda. Esto incluye la compra del calefactor, el termotanque, la cocina, las cañerías y la contratación del gasista matriculado", detalló.

Además del beneficio directo a las familias, el jefe comunal destacó que la medida también dinamiza la economía local: "Es generar trabajo también para los matriculados de acá de la ciudad. Cuesta mucho dinero y organización, pero es fundamental llegar con este servicio tan básico".

Uno de los puntos más destacados por Taccetta fue el impacto social y económico a largo plazo de estas obras. Para el intendente, el objetivo final es la superación de la asistencia de emergencia por calefacción.



"Lo dije desde el primer momento: para nosotros no hay nada mejor que mejorar la calidad de vida de los vecinos, que el Plan Calor deje de existir. Ese es el gran sueño", afirmó.

Taccetta señaló que, a medida que más vecinos cuenten con la red de gas, el municipio podrá reducir la compra de leña a futuro, optimizando los recursos públicos.

En cuanto a la distribución de las obras, el intendente confirmó que las primeras 25 conexiones se están ejecutando en el Cañadón de Bórquez, un sector que contaba con el tendido de red desde hace 20 años pero donde nunca se habían realizado las instalaciones internas.

Asimismo, adelantó que en menos de un mes ya estará habilitado el servicio para las 120 viviendas de Valle Chico, sumándose a las obras con fondos municipales ya ejecutadas en el Ceferino y el Badén 1.

De cara a la temporada invernal, Taccetta se mostró optimista: "Compramos todos los materiales y artefactos en febrero y marzo. Esperamos que los matriculados lleguen con los tiempos para que todas las familias estén conectadas antes de que empiece el invierno fuerte".



