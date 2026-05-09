Noche de tango en La Casa del Piano con Fer Estarque y una propuesta gastronómica imperdible

Este sábado, el Espacio Cultural La Casa del Piano se convierte en el escenario de una velada imperdible para los amantes del 2x4. El talentoso músico Fer Estarque presenta "20 años es Tango", un recorrido por dos décadas de trayectoria dedicadas a este género tan arraigado en nuestra cultura.

La propuesta invita a sumergirse en un viaje musical que abarca obras clásicas del cancionero tanguero, composiciones propias de @f.e.musica y creaciones ajenas, todas compuestas entre los años 2006 y 2026. Será una oportunidad única para disfrutar de la interpretación personal y la voz de Estarque, quien ha sabido imprimir su sello a cada una de las piezas que integran su repertorio.

Una experiencia cultural y gastronómica completa

Pero la noche no se limitará solo a la música. La Casa del Piano ha preparado una experiencia completa para los asistentes. Las entradas para esta velada de tango incluyen una consumición: una bebida y algo para picotear, pensado para complementar la propuesta artística.

En esta oportunidad, la gastronomía artesanal se suma a la noche de tango de la mano de @vegferr, que sorprenderá con sus increíbles FOCACCIAS. Y para maridar estos sabores, se sumará una copita de vermut, completando así una experiencia culinaria y cultural inolvidable.

Reservas y detalles

La cita es este sábado en La Casa del Piano - Espacio Cultural. Los interesados en asegurar su lugar para esta noche de tango y sabores artesanales pueden realizar sus reservas comunicándose al teléfono (280) 4400772. No te pierdas esta oportunidad de disfrutar de la música de Fer Estarque y una propuesta gastronómica imperdible en un ambiente acogedor y lleno de arte. ¡Te esperamos!

T.B