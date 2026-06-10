Mitad de semana con lluvia y más viento

La semana avanza con condiciones que empiezan a marcar el pulso invernal en la Comarca Andina. Después de una jornada de martes con lluvias repartidas a lo largo del día, este miércoles continuará la inestabilidad, aunque con un ingrediente que empezará a sentirse con más fuerza: el viento.

Las precipitaciones seguirán presentes en distintos momentos de la jornada y las temperaturas continuarán bajas, con máximas que rondarán los 7°.

Amanecer frío y con ambiente húmedo

Las primeras horas del día mostrarán temperaturas cercanas a los 2° y 3°, con abundante humedad en el ambiente y cielo mayormente cubierto.

En sectores bajos y reparados no se descartan heladas localizadas. La sensación térmica será baja debido al viento del oeste, que ya desde temprano comenzará a hacerse notar.

La tarde tendrá el momento más activo del día

Entre el mediodía y la tarde aumentarán las probabilidades de precipitaciones y también la intensidad del viento.

Las ráfagas previstas serán las más importantes de la jornada y podrían sentirse especialmente en áreas abiertas, sectores elevados y rutas expuestas.

Mientras tanto, la temperatura alcanzará valores cercanos a los 7°, sin grandes variaciones respecto de los últimos días.

La montaña sigue bajo observación

Uno de los datos llamativos es la baja altura de la isoterma 0°, que durante buena parte del día se ubicará cerca de los 1.000 metros.

Con precipitaciones presentes en la cordillera, esto favorece condiciones para que en sectores altos continúen registrándose episodios de nieve o aguanieve, dependiendo de la altura y de la intensidad de las precipitaciones.

Cómo sigue la semana

El miércoles marcará la continuidad de un período con humedad, temperaturas bajas y frecuentes pasajes de nubosidad sobre la Comarca Andina.

Más que por la lluvia, la jornada tendrá como rasgo distintivo el viento, que aportará una sensación más fría durante buena parte del día y acompañará el desarrollo de las precipitaciones previstas para la zona.

O.P.