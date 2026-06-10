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Por Redacción Red43

La Damián Duflós Blues Band grabará un disco en vivo en La Casa del Piano

 El repertorio incluirá clásicos popularizados por artistas como Little Walter, Muddy Waters, Jimmy Rogers y Sonny Boy Williamson II, interpretados con el respeto y la energía que caracterizan al grupo patagónico.
Por Redacción Red43

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La Damián Duflós Blues Band se presentará el próximo sábado 13 de junio a las 21 hs. en La Casa del Piano, en una noche muy especial que quedará registrada para siempre: la banda realizará la grabación en vivo de su próximo disco.

 

El concierto formará parte de la programación cultural del reconocido espacio esquelense y estará dedicado al Early Electric Blues, recreando el sonido de las históricas grabaciones de Chicago de las décadas de 1940 y 1950.

 

El repertorio incluirá clásicos popularizados por artistas como Little Walter, Muddy Waters, Jimmy Rogers y Sonny Boy Williamson II, interpretados con el respeto y la energía que caracterizan al grupo patagónico.

 

La banda está integrada por Damián Duflós (armónica y voz), Alun Lloyd (guitarra y voz), Mariano Thomas (contrabajo) y Alberto González (batería), músicos que desde hace años trabajan en la difusión y preservación del blues tradicional en la Patagonia.

 

La grabación en vivo representa un nuevo paso para el grupo, que busca documentar la experiencia de sus conciertos y capturar la interacción entre los músicos y el público, un elemento fundamental en la esencia del blues.

 

"Queremos registrar una noche real, con la emoción y la espontaneidad que sólo ocurre cuando una banda y el público comparten el mismo momento. Quienes estén presentes no sólo asistirán a un concierto: serán parte de un disco."

 

Más allá del espectáculo, la propuesta busca convertir al público en protagonista de un documento musical único. Los asistentes serán parte activa de la grabación y sus aplausos, reacciones y entusiasmo formarán parte del registro sonoro de la noche.

 

Como reconocimiento, quienes asistan recibirán posteriormente un link exclusivo para descargar gratuitamente el disco en formato MP3 una vez que el material haya sido mezclado y finalizado.

 

Para reservar tu lugar, comunicate al (280) 4400772.

 

Foto: Roberto Campos

 

También, el día anterior, viernes 12, se presentarán en La Escuela Resto Bar de Trevelin, a las 21 horas.

 

Duflós también es parte de Good Fellas, banda que tiene su agenda propia y se presentará este jueves en La Esquina, espacio ya icónico de la noche esquelense.

 

SL

 

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