Tobías Mario se coronó Campeón Mundial en la prueba de los 400 metros

Siempre puede más, siempre está en lo más alto del podio. Nunca se vendrá de un torneo con las manos vacías. Y muchas veces le cobran “exceso de equipaje”.

El atleta chubutense Tobías Mario volvió a destacarse en el campeonato Mundial de Atletismo para Personas con Síndrome de Down que se realiza en Sofía, capital de Bulgaria.

Hasta el momento logró la medalla de oro en los 400 metros y terminó segundo en la distancia de los 100 metros, Claro que podrá dar más, porque hoy participará en la distancia de los 200 metros.

Con una actuación sobresaliente en su debut, Tobías volvió a dejar bien alto el nombre de Chubut y de la Argentina, sumando dos nuevas medallas a su destacado historial internacional.

El atleta, que cuenta con el respaldo de Chubut Deportes y entrena bajo las órdenes del profesor Gabriel Barchetta; tendrá una chance más de podio mundialista, cuando hoy participe en la serie de 200 metros y, en caso de clasificar, después del mediodía (de Bulgaria), tendrá la posibilidad de estar en la final por una nueva medalla.

Estos logros representan un enorme orgullo para el deporte de la provincia de Chubut, y Tobías, en particular, continúa agigantando su historial deportivo, consolidándose como una de las grandes figuras del atletismo adaptado argentino en el ámbito internacional.