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22 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Dos accidentes entre motos y vehículos dejaron heridos durante el fin de semana

Los siniestros ocurrieron con menos de 48 horas de diferencia en El Bolsón. En ambos casos los motociclistas debieron ser trasladados al hospital para recibir atención médica.
Por Redacción Red43

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Dos accidentes de tránsito en El Bolsón durante el fin de semana terminaron con motociclistas hospitalizados tras colisiones con vehículos. Los hechos ocurrieron entre la tarde del viernes y la madrugada del domingo, y requirieron la intervención de Bomberos Voluntarios, personal policial, tránsito y el hospital local.

 

Según informó Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el hecho más reciente se registró alrededor de la 1.30 de la madrugada del domingo en la intersección de avenida San Martín y Roca.

 

Al arribar al lugar, la dotación encontró trabajando a personal sanitario, efectivos policiales y agentes de tránsito. Los bomberos colaboraron en la escena mientras se realizaban las tareas de asistencia a los involucrados.

 

 

Un motociclista sufrió una fractura

De acuerdo con la información difundida por la institución, una persona fue trasladada al hospital de El Bolsón con una fractura evidente en la pierna derecha.

 

Además de colaborar en el operativo, los bomberos realizaron tareas preventivas y verificaron la existencia de posibles pérdidas de combustible u otros riesgos derivados del impacto.

 

Finalizadas las tareas de seguridad, la unidad regresó al cuartel, mientras que la policía y el personal de tránsito continuaron trabajando en el lugar.

 

 

Otro choque había ocurrido el viernes

El primer accidente del fin de semana se produjo el viernes cerca de las 18.30 en el ingreso norte de El Bolsón.

 

En esa oportunidad también se trató de una colisión entre una motocicleta y un vehículo. El conductor de la moto fue trasladado al nosocomio local con diversos politraumatismos, mientras que la persona que conducía el otro vehículo no sufrió heridas.

 

En el operativo participaron Bomberos Voluntarios de El Bolsón, personal policial y trabajadores del hospital local.

 

 

O.P.

 

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