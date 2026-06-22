Arrancó el invierno: Qué se espera para este lunes

El invierno empezó oficialmente y la Comarca Andina amaneció con una postal conocida para esta época: frío intenso en las primeras horas, escarcha en distintos sectores y un movimiento más lento de lo habitual hasta que el sol logra ganar algo de terreno.

Este lunes marca además el arranque de una nueva semana laboral y escolar, con condiciones estables pero plenamente invernales. Las temperaturas se mantendrán bajas durante gran parte de la jornada y el abrigo seguirá siendo indispensable desde temprano.

Mañana muy fría

Las primeras horas del día se presentan con valores cercanos a los 0°, aunque en algunos sectores bajos y resguardados las sensaciones pueden resultar aún más frías.

La nubosidad será variable durante la mañana y tenderá a aumentar con el correr de las horas. Aun así, no se esperan precipitaciones para la jornada.

Las condiciones favorecen la presencia de escarcha en algunas zonas.

La tarde tendrá un leve repunte

Con el avance de la jornada, la temperatura irá subiendo lentamente hasta ubicarse entre 7° y 8° durante la tarde.

No será una tarde cálida, pero sí algo más amigable para las actividades al aire libre que las primeras horas del día. El cielo continuará con abundante nubosidad, aunque sin señales de lluvias.

El viento se mantendrá débil a moderado, con predominio del sector sudoeste. Las ráfagas previstas son bajas.

Cómo sigue el lunes

Hacia la noche volverá a sentirse el descenso térmico. Los registros caerán nuevamente hacia valores cercanos a los 3° y el ambiente recuperará rápidamente características plenamente invernales.

Para quienes deban regresar tarde a casa o realizar actividades nocturnas, la recomendación será la misma que durante la mañana: salir bien abrigados.

El primer lunes del invierno

Más allá de la estabilidad del tiempo, la principal característica del día será la persistencia del frío. La amplitud térmica será reducida y la temperatura tendrá dificultades para superar los 8°.

Así, la Comarca Andina inicia la semana y la nueva estación con un escenario típico de junio: mañanas heladas, tardes frescas y un paisaje donde las nubes acompañarán buena parte de la jornada.

O.P.