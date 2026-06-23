Un disparo en el abdomen y perforaciones en el estómago: sigue grave el chofer del camión baleado

El camionero de 23 años que resultó herido de bala durante el violento asalto ocurrido el sábado en cercanías de Pampa Salamanca permanece internado en el Hospital Regional con pronóstico reservado y asistencia respiratoria.

Según informaron fuentes médicas, el disparo impactó en el abdomen y le ocasionó perforaciones en el sistema digestivo, con lesiones en el estómago y el intestino delgado. Por ese motivo, el joven aguarda una intervención quirúrgica.

El ataque se produjo cuando el trabajador conducía un camión de Lácteos del Sur acompañado por otro empleado. De acuerdo con la investigación, una camioneta interceptó al vehículo sobre la ruta y tres hombres armados descendieron para exigir la recaudación. En ese contexto, el chofer recibió un disparo.

Tras el asalto, los agresores trasladaron al conductor herido en una camioneta y abandonaron el camión. Más tarde, dejaron también el vehículo utilizado para escapar y continuaron la huida a pie, mientras se desplegaba un amplio operativo policial en la zona.

El procedimiento incluyó la participación de efectivos de distintas dependencias, grupos especiales, drones con cámaras térmicas y la División Canes. Finalmente, tres hombres identificados como integrantes de la familia Durán fueron detenidos en un sector de campo abierto.

La investigación continúa con diversas pericias sobre las armas, los elementos secuestrados y los vehículos involucrados. En la Oficina Judicial se aguarda ahora el inicio de la audiencia de control de detención de los sospechosos.