-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 23 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 policiales
23 de Junio de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

Un disparo en el abdomen y perforaciones en el estómago: sigue grave el chofer del camión baleado

Tiene 23 años y será intervenido en las próximas horas. Conducía el camión asaltado en Pampa Salamanca por el “clan Durán”. Otros detalles. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El camionero de 23 años que resultó herido de bala durante el violento asalto ocurrido el sábado en cercanías de Pampa Salamanca permanece internado en el Hospital Regional con pronóstico reservado y asistencia respiratoria.

 

Según informaron fuentes médicas, el disparo impactó en el abdomen y le ocasionó perforaciones en el sistema digestivo, con lesiones en el estómago y el intestino delgado. Por ese motivo, el joven aguarda una intervención quirúrgica.

 

El ataque se produjo cuando el trabajador conducía un camión de Lácteos del Sur acompañado por otro empleado. De acuerdo con la investigación, una camioneta interceptó al vehículo sobre la ruta y tres hombres armados descendieron para exigir la recaudación. En ese contexto, el chofer recibió un disparo.

 

Tras el asalto, los agresores trasladaron al conductor herido en una camioneta y abandonaron el camión. Más tarde, dejaron también el vehículo utilizado para escapar y continuaron la huida a pie, mientras se desplegaba un amplio operativo policial en la zona.

 

El procedimiento incluyó la participación de efectivos de distintas dependencias, grupos especiales, drones con cámaras térmicas y la División Canes. Finalmente, tres hombres identificados como integrantes de la familia Durán fueron detenidos en un sector de campo abierto.

 

La investigación continúa con diversas pericias sobre las armas, los elementos secuestrados y los vehículos involucrados. En la Oficina Judicial se aguarda ahora el inicio de la audiencia de control de detención de los sospechosos.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Fenómeno paranormal en Trevelin? avistan extrañas luces sobre Cerro La Monja
2
 Tragedia y conmoción por la muerte de una persona tras la caída de un árbol
3
 Tenía 26 años y murió aplastado por un árbol: Qué se sabe sobre la trágica muerte del joven
4
 El Team Pérez llevó adelante una jornada de exámenes de graduación
5
 Esquel se tiñó de celeste y blanco
1
 Anunciaron el regreso del Cine Auditorio Municipal
2
 Tenía 26 años y murió aplastado por un árbol: Qué se sabe sobre la trágica muerte del joven
3
 El Concejo Deliberante busca poner fin al convenio de residuos con Trevelin
4
 Juicio por jurados en Esquel: comienza el debate por un grave caso de violencia de género
5
 Yamila Arias fue premiada por su tesis sobre hongos y frutos nativos
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -