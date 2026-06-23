Mili Gonzalez, Lucas Castillo y Nazarena Rocca se destacaron en la velada de boxeo realizada en Esquel

Con el acompañamiento del Gobierno del Chubut, a través de Chubut Deportes, y el apoyo de la Municipalidad de Esquel, el pasado viernes se desarrolló un exitoso festival de boxeo en el gimnasio del Club San Martín, que convocó a una importante cantidad de aficionados y volvió a poner en valor el crecimiento de la disciplina en la región.



La pelea estelar de la noche tuvo como protagonista a la esquelense Juliana “Mili” González, quien se quedó con una contundente victoria por fallo unánime frente a Karen Flamenco, representante de la provincia de Buenos Aires.

En el combate de semifondo, el esquelense Lucas Castillo superó por fallo dividido al barilochense Miguel Ángel Díaz, en una gran pelea que brindó espectáculo.



La rama femenina también ofreció destacados enfrentamientos. La rawsense Nazarena Roca se impuso ante Luz Caballero, de Buenos Aires, mientras que Sharon Milán logró una sólida victoria frente a la debutante local Camila Peláez.

En otros combates de la programación, Rodrigo Guajardo derrotó por fallo dividido a Diego James, mientras que Ezequiel Calfupán hizo lo propio ante José Troncoso Calfupán, también por decisión dividida de los jueces.



La jornada incluyó además exhibiciones protagonizadas por jóvenes boxeadores y boxeadoras que transitan sus primeros pasos en la actividad, generando una valiosa oportunidad para sumar experiencia y continuar promoviendo el desarrollo del boxeo formativo en las diferentes escuelas.



Desde Chubut Deportes, el gerente Lucas De Godos destacó el trabajo realizado por la Escuela Municipal Awkache, responsable de la organización del evento, así como el permanente acompañamiento del público, que colmó las instalaciones del tradicional gimnasio del Club San Martín y brindó un marco excepcional para una noche de gran nivel deportivo.