-3°
-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 23 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad TrevelinChubut
23 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Capacitaciones para prestadores turísticos en Trevelin

Las capacitaciones estarán a cargo de la Magíster Graciela Gallo, especialista en Turismo Sustentable, Rural y Regenerativo. Los detalles.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes a través de la Secretaría de Turismo invita a prestadores turísticos, emprendedores y actores vinculados a la actividad a participar de las jornadas de capacitación sectorizadas que comienzan hoy, orientadas a fortalecer la calidad de los servicios y el ordenamiento de la oferta turística local.

 

Las capacitaciones estarán a cargo de la Magíster Graciela Gallo, especialista en Turismo Sustentable, Rural y Regenerativo, y se desarrollarán en distintos puntos de la localidad y sus parajes, permitiendo abordar las particularidades de cada sector turístico.

 

Cronograma de actividades:

 

Martes 23 de junio – 18:00 hs Prestadores turísticos de Ruta 259 y Los Cipreses. Lugar: Bodega y Viñedo Viñas del Nant y Fall.

 

Miércoles 24 de junio – 09:00 hs Prestadores de Aldea Escolar y Ruta de las Chacras. Lugar: Centro Comunitario de Aldea Escolar.

 

Miércoles 24 de junio – 15:00 hs Prestadores de Ruta Nº 17, Ruta 71 y Trevelin. Lugar: Sala de Situación de la Municipalidad de Trevelin.

 

Jueves 25 de junio – 15:00 hs Comunidades Ancestrales de Sierra Colorada y Lago Rosario. Lugar: Centro Comunitario de Sierra Colorada.

 

Estas instancias de formación buscan promover un desarrollo turístico más ordenado, sostenible y competitivo, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el sector público, privado y las comunidades locales.
La participación es abierta a los prestadores turísticos de cada sector. Se invita a quienes deseen sumarse a acercarse a la capacitación correspondiente según su zona de actividad.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La foto que mostró por primera vez cómo es Piñón Fijo sin maquillaje
2
 Llegó desde Buenos Aires para probar suerte y encontró una nueva vida en Lago Puelo
3
 El Team Pérez llevó adelante una jornada de exámenes de graduación
4
 ¿Tu vecino gritó los goles antes que vos? Esta es la razón
5
 Piden llevar a juicio a un hombre acusado de ocho hechos de violencia de género contra su ex pareja
1
 Esquel: Restringen el acceso a la Laguna Willimanco por ejercicios de instrucción
2
 Tragedia y conmoción por la muerte de una persona tras la caída de un árbol
3
 Capacitaciones para prestadores turísticos en Trevelin
4
 Esquel: El municipio lanzó un plan de regularización con beneficios para contribuyentes
5
 Hantavirus: muere una mujer en Bariloche
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -