Capacitaciones para prestadores turísticos en Trevelin

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes a través de la Secretaría de Turismo invita a prestadores turísticos, emprendedores y actores vinculados a la actividad a participar de las jornadas de capacitación sectorizadas que comienzan hoy, orientadas a fortalecer la calidad de los servicios y el ordenamiento de la oferta turística local.

Las capacitaciones estarán a cargo de la Magíster Graciela Gallo, especialista en Turismo Sustentable, Rural y Regenerativo, y se desarrollarán en distintos puntos de la localidad y sus parajes, permitiendo abordar las particularidades de cada sector turístico.

Cronograma de actividades:

Martes 23 de junio – 18:00 hs Prestadores turísticos de Ruta 259 y Los Cipreses. Lugar: Bodega y Viñedo Viñas del Nant y Fall.

Miércoles 24 de junio – 09:00 hs Prestadores de Aldea Escolar y Ruta de las Chacras. Lugar: Centro Comunitario de Aldea Escolar.

Miércoles 24 de junio – 15:00 hs Prestadores de Ruta Nº 17, Ruta 71 y Trevelin. Lugar: Sala de Situación de la Municipalidad de Trevelin.

Jueves 25 de junio – 15:00 hs Comunidades Ancestrales de Sierra Colorada y Lago Rosario. Lugar: Centro Comunitario de Sierra Colorada.

Estas instancias de formación buscan promover un desarrollo turístico más ordenado, sostenible y competitivo, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el sector público, privado y las comunidades locales.

La participación es abierta a los prestadores turísticos de cada sector. Se invita a quienes deseen sumarse a acercarse a la capacitación correspondiente según su zona de actividad.