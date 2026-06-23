Esquel: Restringen el acceso a la Laguna Willimanco por ejercicios de instrucción

El Escuadrón 36 "Esquel" de Gendarmería Nacional informó que el próximo jueves 25 de junio realizará ejercicios de instrucción en el polígono de tiro perteneciente al Regimiento de Caballería de Exploración 3 del Ejército Argentino.

Las actividades se desarrollarán entre las 8:30 y las 12:00 horas en el predio ubicado sobre el camino de acceso al Centro de Actividades de Montaña La Hoya.

Ante esta situación, desde la fuerza recomendaron a la población evitar circular por el sector durante el horario previsto para las prácticas, así como también por las zonas adyacentes a la Laguna Willimanco.

La medida tiene como objetivo garantizar la seguridad de vecinos, deportistas y turistas que habitualmente transitan por el área, mientras se llevan adelante las tareas de instrucción programadas por Gendarmería Nacional.

R.G