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Por Redacción Red43

Esquel: Restringen el acceso a la Laguna Willimanco por ejercicios de instrucción

Las prácticas se llevarán a cabo el jueves 25 de junio por la mañana en el polígono del Ejército Argentino. Solicitan a vecinos y visitantes no transitar por el sector durante el operativo.
Por Redacción Red43

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El Escuadrón 36 "Esquel" de Gendarmería Nacional informó que el próximo jueves 25 de junio realizará ejercicios de instrucción en el polígono de tiro perteneciente al Regimiento de Caballería de Exploración 3 del Ejército Argentino.

 

Las actividades se desarrollarán entre las 8:30 y las 12:00 horas en el predio ubicado sobre el camino de acceso al Centro de Actividades de Montaña La Hoya.

 

Ante esta situación, desde la fuerza recomendaron a la población evitar circular por el sector durante el horario previsto para las prácticas, así como también por las zonas adyacentes a la Laguna Willimanco.

 

La medida tiene como objetivo garantizar la seguridad de vecinos, deportistas y turistas que habitualmente transitan por el área, mientras se llevan adelante las tareas de instrucción programadas por Gendarmería Nacional.

 

 

 

R.G

 

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