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23 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Ejecutan tareas de mantenimiento en el Río Azul en Lago Puelo

Los trabajos abarcaron una superficie de 13.865 metros cuadrados e incluyeron desmalezado, poda y desmonte en sectores donde la vegetación había reducido el paso natural del agua.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Lago Puelo llevó adelante una intervención de limpieza y mantenimiento en la margen este del Río Azul, en el tramo que se extiende desde la zona de la familia Cayún hacia aguas arriba. El objetivo fue mejorar las condiciones del cauce y reforzar el sistema de contención natural ante el aumento del caudal en temporada invernal.

 

El operativo se realizó en conjunto con el Instituto Provincial del Agua (IPA), en el marco de un convenio que permitió avanzar con tareas planificadas y con la aprobación del Plan de Gestión Ambiental por parte del Ministerio de Ambiente.

 

Intervención sobre más de 13 mil metros cuadrados

Los trabajos abarcaron una superficie de 13.865 metros cuadrados e incluyeron desmalezado, poda y desmonte en sectores donde la vegetación había reducido el paso natural del agua.

 

 

Para la ejecución se utilizó maquinaria pesada, entre ellas una topadora y una retroexcavadora. Luego, una cuadrilla especializada realizó tareas de poda manual y retiro de restos forestales.

 

El despeje del cauce busca facilitar la circulación del agua en épocas de crecida, reduciendo la posibilidad de acumulaciones en sectores habitados y puntos sensibles del valle.

 

Trabajo planificado tras varios años

Según se informó, este tipo de intervenciones no se realizaban en el Río Azul desde 2013. La falta de mantenimiento en ese período generó acumulación de vegetación y reducción de la capacidad natural de escurrimiento en algunos tramos.

 

 

El trabajo actual apunta a recuperar condiciones básicas de flujo y a sostener un esquema de mantenimiento que permita evitar deterioros progresivos en el cauce.

 

Coordinación técnica y planificación ambiental

La intervención se desarrolló bajo lineamientos técnicos acordados entre el municipio y el Instituto Provincial del Agua, con evaluación previa del impacto ambiental y definición de sectores prioritarios.

 

El plan incluyó criterios de cuidado del entorno natural, con el objetivo de equilibrar la intervención mecánica con la preservación del ecosistema del río.

 

 

O.P.

 

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