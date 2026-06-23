Agua helada y oscuridad, la trampa mortal para 4 hermanas atrapadas en una camioneta

Una tragedia conmociona a La Pampa luego de que cuatro hermanas murieran al quedar atrapadas dentro de una camioneta que cayó a una laguna en cercanías de Santa Rosa. El siniestro dejó una única sobreviviente: la conductora del vehículo, que logró salir por sus propios medios y permanece internada. El fatal accidente ocurrió este lunes alrededor de las 19 horas en la intersección de la Ruta Provincial N°14 y la Ruta Nacional N°35, en la zona del Bajo Giuliani.

Según informaron fuentes policiales, una Ford EcoSport que circulaba por la ruta provincial continuó su marcha al llegar al cruce, atravesó la cinta asfáltica, superó el guardarraíl de contención y terminó sumergida en una depresión inundada.

La conductora logró escapar del habitáculo en medio del shock y las bajas temperaturas, y fue quien alertó a los rescatistas que otras cuatro personas permanecían dentro del vehículo.

A partir de ese momento se desplegó un intenso operativo de búsqueda y rescate del que participaron bomberos voluntarios, buzos tácticos, personal policial y equipos de emergencia. Tras varias horas de trabajo en condiciones extremas de oscuridad y frío, lograron recuperar los cuerpos de las cuatro víctimas fatales. Con el correr de las horas se confirmó que las fallecidas eran hermanas y oriundas de la localidad pampeana de 25 de Mayo.

Mientras avanza la investigación para determinar qué provocó el accidente, una de las principales hipótesis apunta a que la conductora no habría advertido el final de la ruta o no logró detener la marcha a tiempo.

El lugar donde ocurrió la tragedia ya había sido escenario de otro siniestro similar semanas atrás. El pasado 4 de junio, una camioneta también cayó al agua en el mismo sector, aunque en esa oportunidad el conductor logró salir ileso.

El caso generó una profunda conmoción en La Pampa y reavivó los reclamos por mayores medidas de seguridad en uno de los sectores considerados más peligrosos de la zona.