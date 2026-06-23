Papelón de un municipio: dio asueto para ver el partido de Argentina, pero se equivocó de fecha

La gestión de Walter Vuoto otorgó asueto administrativo para que los empleados municipales puedan seguir el partido de la Selección Argentina. Sin embargo, la resolución oficial contiene un insólito error: establece que la medida corresponde al 22 de diciembre y no al 22 de junio. el error que da a entender que estarán hasta diciembre de asueto. La polémica decisión llega en medio de reclamos vecinales por servicios, infraestructura y falta de respuestas del Ejecutivo.

Mientras vecinos de distintos barrios continúan reclamando por el estado de las calles, problemas en el suministro de agua, deficiencias en los servicios municipales y demoras en la atención de trámites, la Municipalidad de Ushuaia decidió otorgar un asueto administrativo para que los empleados municipales puedan seguir el partido de la Selección Argentina.

La medida fue oficializada mediante una resolución que establece la suspensión de actividades entre las 13 y las 17 horas de este lunes. Sin embargo, el documento dejó al descubierto un llamativo error administrativo: señala que el asueto corresponde al 22 de diciembre del corriente año, cuando en realidad el encuentro deportivo se disputa este 22 de junio.

El detalle, lejos de pasar inadvertido, volvió a exponer cuestionamientos sobre el funcionamiento interno del Ejecutivo municipal y los controles administrativos previos a la firma de documentos oficiales.

La resolución argumenta que el fútbol constituye una expresión cultural profundamente arraigada en la identidad nacional y que resulta conveniente permitir que el personal municipal pueda disfrutar del encuentro deportivo.

Sin embargo, la decisión generó críticas entre vecinos que observan cómo se paralizan dependencias municipales mientras continúan sin solución numerosos problemas que afectan a distintos sectores de la ciudad.

Durante las últimas semanas se multiplicaron los reclamos por calles deterioradas, falta de mantenimiento urbano, inconvenientes en el abastecimiento de agua potable y reiterados episodios protagonizados por vehículos municipales.

Uno de los casos más recientes ocurrió en el barrio Andorra, donde un camión municipal circuló con la caja levantada y terminó derribando cables del tendido eléctrico y del alumbrado público, dejando sin suministro eléctrico a varios vecinos del sector C.

Ese episodio se sumó a otras situaciones denunciadas por residentes de distintos barrios, quienes cuestionan la falta de controles sobre la flota municipal. Entre los reclamos también se mencionan daños a vehículos estacionados y un incidente ocurrido meses atrás cuando maquinaria municipal habría impactado contra un zepelín de gas.

En ese contexto, la decisión de otorgar asueto para seguir un partido de fútbol y la equivocación en una resolución oficial vuelven a alimentar las críticas sobre las prioridades de una gestión que enfrenta crecientes cuestionamientos por la calidad de los servicios que presta a la comunidad.

Mientras los vecinos siguen esperando respuestas por servicios, calles y trámites, la Municipalidad logró algo difícil: convertir un simple asueto futbolero en un nuevo papelón administrativo. Porque una cosa es parar para ver a la Selección y otra muy distinta es olvidarse de qué mes marca el calendario.

Fuente y fotos: Crónicas Fueguinas