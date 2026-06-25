¿Tesla en la Patagonia? El acuerdo con YPF para electrificar el sur argentino

Tesla, la automotriz liderada por Elon Musk, ha iniciado su desembarco en Argentina con una estrategia que posiciona a la Patagonia como un eje central de sus operaciones. El plan, que busca transformar la movilidad y la infraestructura tecnológica del país, se apoya en una alianza estratégica con YPF.

El proyecto de mayor alcance es la creación de una red de carga rápida para vehículos eléctricos, que se desplegará en estaciones de servicio de YPF. La hoja de ruta de la compañía contempla tres corredores principales, siendo el de la Patagonia el más ambicioso, con el objetivo de llegar hasta Ushuaia.

La primera fase de este despliegue comenzará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el segundo semestre de este año, con la instalación de cargadores en 17 estaciones de servicio. "La presencia de Tesla en la Patagonia es considerada prioritaria dentro de la estrategia regional de la compañía", indicaron fuentes vinculadas al acuerdo.

Más allá de la infraestructura de carga para vehículos, Tesla mantiene conversaciones avanzadas con YPF Luz con el objetivo de desarrollar un mega data center en la provincia de Neuquén. Se trata de un emprendimiento que podría posicionarse como una de las inversiones tecnológicas más relevantes de la región, y cuya estructura prevé que Tesla aporte la infraestructura tecnológica especializada, mientras que la firma energética argentina participe con el suministro necesario para el funcionamiento del complejo.

El proyecto, por su envergadura, podría quedar encuadrado dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), destinado a promover desembolsos superiores a los 1.000 millones de dólares en sectores estratégicos. Con el fin de concretar estos planes, está previsto que una delegación de la compañía estadounidense visite el país durante el mes de julio para avanzar en las negociaciones y evaluar posibles locaciones para la instalación del complejo.

La expansión de Musk en el país también incluye el análisis de sistemas de almacenamiento energético mediante baterías de gran escala, una tecnología con la que Tesla ya opera en otros mercados latinoamericanos.

Con la reciente designación de un country manager para Argentina y Uruguay, y el respaldo técnico de YPF, Tesla da sus primeros pasos concretos para consolidarse en el mercado local y establecer un nodo tecnológico estratégico en el sur argentino.