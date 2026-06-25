Avanzan las obras en el Hospital de Epuyén y destacan el impacto en el empleo joven

La construcción del nuevo Hospital de Epuyén mantiene un ritmo firme y genera un fuerte impacto socioeconómico en la comunidad. Los equipos de trabajo avanzan a paso acelerado en el exterior del edificio para garantizar la continuidad de las tareas en los meses más fríos y asegurar la estabilidad de los puestos laborales.

Miguel Aranda, uno de los trabajadores de la construcción en la obra, brindó precisiones sobre el crecimiento de la planta de personal y el avance del proyecto. "Comenzamos con 10 personas en el principio y hoy somos 28 personas trabajando", detalló, y anticipó que para el mes de agosto se proyecta el ingreso de más gente joven para darles una mano laboral.

Más allá de los aspectos técnicos, Aranda puso de relieve el profundo impacto social que tiene la generación de estos empleos en la zona, especialmente para las nuevas generaciones que buscan insertarse en el mercado de trabajo. "Ver a esos jóvenes que tienen sueños para mí es una alegría y también para la empresa y para los que trabajamos, que somos más del todo", manifestó con orgullo, al ver reflejado en ellos el proyecto de alquilar, tener un vehículo y construir un hogar propio.

En relación a la infraestructura, el operario comparó la magnitud del nuevo edificio con el nosocomio de la localidad vecina, señalando que tiene casi la misma densidad y características que el hospital de Lago Puelo, aunque estimó que el de Epuyén contará con una variedad de algunas oficinas o consultorios más.

Con respecto a las condiciones climáticas de la región y la llegada del invierno, Aranda explicó la estrategia que implementan para evitar la paralización de las tareas por la veda. "Se está trabajando afuera para que cuando vengan los tiempos medio complicados podamos trabajar adentro y no se pare y no quede ningún trabajador sin trabajo en ese tiempo", aseguró.

Finalmente, el trabajador valoró el acompañamiento del Gobierno provincial en el seguimiento de los plazos acordados. Recordó que durante una visita previa del gobernador se asumió el compromiso de avanzar con el techado de un sector, una meta que se logró cumplir de cara a la nueva inspección de las autoridades. "Lo tenemos, creo que la mayoría de lo que él pensaba; siempre estamos contentos con el gobernador trabajando así, enviando imágenes", concluyó Aranda.

EBW