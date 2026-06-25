"El proyecto de clausura ambiental requiere tiempo y requiere inversión"

La gerenta del GIRSU de la Municipalidad de Esquel, Mariana López Rey, dialogó hoy en conferencia de prensa sobre las tareas previstas para el sector y explicó que "seguido a eso viene el plan de remediación que ya lo estamos trabajando también, es el plan de clausura ambiental que se hace".

Respecto a los plazos y el financiamiento de la obra, la funcionaria comentó que "es un proyecto grande, es un proyecto que requiere tiempo y que requiere inversión". Para dar una idea del tipo de tareas, recordó que "por ahí muchos vecinos pueden recordarlo que cuando se remedió el basural, que se veía una membrana o una red naranja en el basural, bueno es un trabajo similar al que hay que hacer en el nuevo módulo".

En cuanto a los pasos técnicos a seguir en el predio, López Rey detalló que el sector "se tiene que estabilizar, se tiene que contener, luego se tiene que trabajar en ver cuáles son las opciones de reforestación o de cobertura de suelo". Asimismo, indicó que "eso ya lo estamos hablando con la Secretaría de Ambiente de provincia, pero bueno, hay que elaborar el proyecto aún y conseguir los fondos para poder remediar, para poder clausurar".

Por último, la gerenta se refirió a la escala del módulo actual y el presupuesto que podría demandar, concluyendo que "es costosa, es una obra, una clausura, un relleno de la altura, pensemos nosotros tenemos un módulo de casi 19 metros de altura, solo de altura, no de volumen total, y es una obra que puede costar algo similar a lo que cuesta la ejecución de un módulo nuevo".

EBW