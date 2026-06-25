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Jueves 25 de Junio de 2026
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25 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Planazo: Peña folklórica y Mundial

La propuesta organizada por un municipio de la Comarca Andina invita a compartir una noche de música, gastronomía y fútbol en el Gimnasio Municipal, en la previa del partido del seleccionado nacional.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Lago Puelo convoca a participar de una jornada especial para acompañar a la Selección Argentina. La actividad se desarrollará el próximo sábado 27 de junio en el Gimnasio Municipal y ofrecerá música en vivo, propuestas gastronómicas y la transmisión del partido en pantalla gigante.

 

La iniciativa busca ofrecer un espacio para compartir la previa del encuentro del conjunto nacional y vivir el partido junto a otros hinchas, en una noche pensada para reunir a personas de todas las edades bajo los colores celeste y blanco.

 

Música, gastronomía y actividades para toda la familia

La programación comenzará a las 20:30 horas con una peña folklórica que contará con música en vivo y un bufet popular. Durante la noche también habrá distintas propuestas orientadas al público familiar, con el objetivo de generar un espacio de celebración y encuentro antes del inicio del partido.

 

 

Desde el municipio señalaron que la convocatoria está abierta a todas las personas que deseen acercarse a compartir la jornada y disfrutar de las actividades previstas en el gimnasio.

 

El partido de la Selección Argentina se verá en pantalla gigante

Uno de los momentos más esperados llegará a partir de las 23 horas, cuando se proyecte en pantalla gigante el partido entre Argentina y Jordania, correspondiente a la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026.

 

 

O.P.

 

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