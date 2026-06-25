-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 25 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad GIRSUPlanta de Tratamiento de Residuos Sólidos UrbanosEsquelobras
25 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El nuevo módulo de la Planta de Residuos de Esquel alcanzó el 80% de ejecución

La gerenta del GIRSU, Mariana López Rey, detalló el estado de la obra en el predio local y estimó que los trabajos de infraestructura finalizarán entre los meses de julio y agosto. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Los trabajos en la Planta de Residuos Sólidos Urbanos de Esquel ingresaron en su etapa final tras alcanzar el 80% de ejecución. El desarrollo de las tareas de soldadura e impermeabilización no presentó interrupciones por factores climáticos, lo que permitió mantener la continuidad de la obra por parte de la empresa contratista.

 

Durante las últimas semanas se realizaron verificaciones técnicas sobre el comportamiento de las membranas y la impermeabilización del suelo ante las precipitaciones. Este procedimiento sirvió para evaluar el movimiento del agua de lluvia y la efectividad del sistema de escurrimiento. Al respecto, la gerenta del GIRSU, Mariana López Rey, explicó que "las pendientes son correctas para la colección de lixiviados, que es un tema muy importante en los módulos, y esto es una muy buena noticia".

 

El ritmo actual de las tareas prevé una finalización anticipada en comparación con el cronograma original. Si bien la fecha exacta depende del retiro de la empresa, el reacondicionamiento del lugar y los plazos administrativos, se estima que el módulo estará concluido entre los meses de julio y agosto.

 

Una vez finalizada la obra civil, se implementará una instancia de formación técnica para los operarios y se redactará un documento guía para el manejo del sector. "La etapa inicial de uso del relleno es muy delicada, hay que tener mucho cuidado, entonces también estamos cambiando procedimientos en la planta, no es lo mismo empezar a operar un módulo que trabajar en un módulo que ya tiene capas de cobertura de protección de membrana por el mismo residuo que se genera", señaló López Rey con relación a los nuevos protocolos de operación que se aplicarán en el sitio.

 

 

 

 

 

EBW

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel: Accidente vehicular frente a la UNPSJB
2
 Juan Antonio Salinas cumple 101 años: una vida entre la cordillera, el trabajo y una gran familia
3
 Corte programado de luz este jueves en Esquel
4
 Infinite Adventure: el desafío de desconectar a los chicos de las pantallas
5
 Corte de energía afectará a cinco localidades de la Comarca Andina
1
 Avanzan las obras en el Hospital de Epuyén y destacan el impacto en el empleo joven
2
 Invitan a una jornada de observación de aves en la laguna Willimanco
3
 Entrega de contenedores e incentivo a la separación de residuos en Esquel
4
 Trevelin: once mujeres buscan conformar una cooperativa de trabajo
5
 Esquel: invitan a una charla sobre la experiencia migratoria femenina en la Patagonia
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -