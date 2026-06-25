Entre partidos: Del beso más famoso de la historia a los aviones de "Top Gun", RED43 recorre San Diego

La travesía de la Selección Argentina en el Mundial 2026 no solo se vive dentro de los estadios. En el marco de la cobertura exclusiva de RED43 en los Estados Unidos, aprovechamos los baches geográficos y los días "entre partido y partido" que va jugando la Scaloneta para conocer un poco más a fondo los atractivos turísticos, culturales y los secretos cinematográficos que esconden las sedes norteamericanas.

En esta oportunidad, nuestro equipo se trasladó hacia el extremo oeste del país, instalándose en el icónico muelle de la bahía de San Diego, California, una de las zonas más céntricas e imponentes de la ciudad costera.

Postales de película en el Midway Museum y la estatua del beso más famoso

Con una imponente panorámica de fondo, las cámaras de RED43 capturaron el majestuoso USS Midway Museum. Se trata de un portaaviones histórico transformado en museo flotante, donde se pueden apreciar desde cerca los aviones de combate en la cubierta superior.

Esta zona en particular cuenta con una fuerte mística cinematográfica: toda el área de San Diego sirvió como escenario principal para la filmación de la mítica película Top Gun allá por la década del ochenta, así como también para su éxito de 2022, Top Gun: Maverick, ambas protagonizadas por Tom Cruise.

Justo al lado del imponente navío, en el parque del muelle, se levanta uno de los grandes imanes para los flashes de los viajeros: la gigantesca estatua "Embracing Peace" (Abrazando la paz). Con más de 7 metros de altura, la enorme escultura recrea la icónica e histórica fotografía del marinero besando a la enfermera en Times Square al declararse el fin de la Segunda Guerra Mundial; una parada obligatoria donde nuestro equipo registró a decenas de turistas replicando la famosa pose.

Mucho más que aviones: el bar de Maverick y el hotel de Marilyn Monroe

Caminar por San Diego es respirar la historia de la pantalla grande. A pocas cuadras del muelle, en el barrio de Gaslamp Quarter, se conserva intacto el Kansas City Barbeque, el famoso bar donde un joven Maverick (Tom Cruise) junto a Goose tocaban "Great Balls of Fire" en el piano; un rincón que hoy es un templo de culto para los fanáticos del cine.

Pero el romance de esta ciudad con Hollywood viene de mucho antes. Cruzando la bahía se erige el legendario Hotel del Coronado, una joya arquitectónica de madera construida en 1888 que sirvió como escenario principal para la comedia más famosa de la historia: Una Eva y dos Adanes (Some Like It Hot, 1959), protagonizada por la mismísima Marilyn Monroe, Tony Curtis y Jack Lemmon. Su inconfundible silueta de techos rojos sigue siendo una de las postales culturales más importantes de toda California.

Turismo y lobos marinos: una postal conocida para los patagónicos

Además de su imponente perfil naval y cinematográfico, San Diego ofrece un atractivo natural muy particular en el norte de la costa, específicamente en la zona de La Jolla. El destino es sumamente conocido por sus lobos marinos; en las pequeñas playitas locales se da un fenómeno fascinante donde el turista comparte la arena y la playa directamente a la par de estos animales, conformando una postal costera que a los chubutenses nos resulta sumamente familiar.

Seguí prendido a las plataformas de RED43 para continuar viviendo la intimidad de la Scaloneta y conocer el color, los paisajes y las mejores anécdotas del público argentino en este viaje mundialista por los Estados Unidos.

F.P