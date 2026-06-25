Convocatoria abierta para la Expo Invierno 2026 y la Feria de Emprendedores en Esquel

La comunidad de emprendedores de Esquel tiene una nueva oportunidad para exponer sus creaciones y productos. El municipio anunció el lanzamiento de la Expo Invierno 2026, que se llevará a cabo del 16 al 18 de julio, y la tradicional Feria de Emprendedores, programada para el 19 de julio.

Detalles para los interesados

El proceso de preinscripción comenzó el 20 de junio y finalizará este 22 de junio de 2026. Aquellos emprendedores que encuentren dificultades para completar el formulario digital podrán recibir asistencia presencial el 22 de junio, en el horario de 08:00 a 13:00 hs.

La atención para consultas presenciales se brindará en dos puntos de la ciudad:

Centro Cultural Esquel Melipal .

Dirección de Desarrollo Productivo, ubicada en Perito Moreno 461.

Además, los interesados pueden realizar consultas telefónicas llamando al 15592999 o al 455471, en el horario de 08:00 a 13:00 hs.

Estos eventos representan una plataforma clave para el impulso de la economía regional, brindando un espacio consolidado para que los hacedores locales puedan mostrar su trabajo en uno de los momentos de mayor actividad durante la temporada invernal.



