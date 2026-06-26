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Por Redacción Red43

Llevaron a su hija a un control médico de rutina y se encontraron con lo peor: había sido abusada

Lo detectó la médica que lo atendió. La nena tiene 11 años y el abusador habría sido un vecino. Quisieron romperle la casa y casi lo linchan.
Por Redacción Red43

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La comunidad de Centenario está conmocionada por una denuncia de abuso sexual que tuvo como víctima a una niña de 11 años. La nena asistió al Hospital Natalio Burd para realizar un control médico de rutina y la doctora detectó señales compatibles con un abuso por lo que activó el protocolo de actuación para dar intervención a la Fiscalía de Violencia contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales.

 

La nena acudió al Hospital Natalio Burd este martes 22 de junio para realizar un control médico rutinario, junto a sus padres. La médica llevó adelante una revisión detallada del cuerpo de la niña y detectó lesiones compatibles con abuso sexual en su zona genital. Ante el hallazgo de los indicios físicos que presumían un delito contra la integridad sexual, la profesional de la salud notificó al Ministerio Público Fiscal para avanzar con las investigaciones. Según confirmaron fuentes judiciales, el abuso habría sido cometido diez días antes de la revisión médica, es decir, cerca del 13 de junio.

 

Con la intervención judicial en marcha, las autoridades confirmaron el inicio de las actuaciones y notificaron a un hombre que quedó bajo investigación por su presunta vinculación con el episodio. Además, se le impuso una serie de medidas cautelares como la prohibición de acercamiento y abstenerse de realizar actos de perturbación o intimidación hacia la víctima o su grupo familiar.

 

El hombre investigado como el presunto responsable del ataque sexual es vecino de la víctima, ya que reside en las inmediaciones del Barrio Trahun Hue. La denuncia provocó la furia de la comunidad de Centenario, que comenzaron con publicaciones en redes sociales, grupos de Facebook, con imágenes y acusaciones del sujeto señalado.

 

La bronca de los vecinos escaló en ataques contra la vivienda del hombre investigado, lo que motivó una consigna policial con los agentes de la Comisaría N°52 y el personal de la Policía Metropolitana para proteger el inmueble y evitar que el conflicto se agrave. Hubo un intento de linchar al presunto responsable.

 

Según informó Centenario Digital, este miércoles 24, la comunidad realizó una marcha para exigir justicia con un recorrido que unió la vivienda del sospechoso con la Comisaría N°52. Después de la movilización se llevó adelante una quema de cubiertas en la calle Gabriela Mistral.

 

A raíz de los incidentes provocados por los vecinos y la cercanía de la vivienda del hombre investigado con la residencia de la víctima, el Ministerio Público Fiscal dictó una nueva restricción y dispuso que el investigado se traslade a otra ciudad.

 

 

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