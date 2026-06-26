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Por Redacción Red43

Escalona insistió en detalles de informes

El concejal Martín Escalona volvió a recordar proyectos que propuso desde su bloque y esperan respuesta o aplicación.
Por Redacción Red43

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El concejal del Partido Justicialista Martín Escalona expuso en la sesión del Concejo Deliberante del día de hoy, la necesidad de informes sobre las ejecuciones presupuestarias del Municipio.

 


Los informes específicos y en distintos proyectos, marca Escalona, son una necesidad administrativa y una búsqueda de transparencia hacia los vecinos.

 


Los avances en proyectos, también son otro pedido que explicó: “estaban totalmente encaminados como era el muy necesario saneamiento del arroyo Esquel y que desde esta banca hemos reclamado y presentado proyectos constantemente”, entre otros ejes que se anunciaron “y la verdad, si eso trae soluciones a los vecinos, bienvenido sea”.

 


Escalona marco que hay lugares con necesidades aun no resueltas: “nuestro proyecto de puentes, de playones, nuestro proyecto de saneamiento del arroyo, nuestro proyecto para La Hoya, la hidroeléctrica”, enumeró.

 


Escalona concluyó su exposición alertando sobre la compleja situación del turismo: “Estamos pronto a afrontar una de las más catastróficas temporadas de invierno”.

 


SL
 

 

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