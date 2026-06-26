Sánchez Albornoz analizó el endeudamiento y propuso priorizar el acceso a la vivienda en Esquel

En el marco de la hora de preferencia de la sesión ordinaria llevada a cabo hoy en el Honorable Concejo Deliberante, la concejal Silvana Sánchez Albornoz expuso un análisis sobre los mecanismos de endeudamiento y financiamiento público, poniendo sobre la mesa tanto las herramientas financieras destinadas a los trabajadores como las prioridades en la inversión de los recursos que ingresan a la ciudad, de cara al inicio del receso institucional. Al respecto, la edil señaló que "el endeudamiento familiar es un tema que estoy tratando de poner en agenda hace mucho tiempo".

Repasó la problemática económica y valoró que el Banco del Chubut haya diseñado un programa de refinanciación para los empleados públicos provinciales ante la pérdida del poder adquisitivo, aunque señaló que tras realizar consultas esta semana constató que la reglamentación aún no se ha implementado plenamente. "Desde esta banca espero que esa reglamentación esté pronto, que se pueda usar como herramienta y que la verdad que sea una ayuda financiera en serio para los trabajadores provinciales", manifestó la concejal, advirtiendo sobre la necesidad de evitar esquemas que simplemente impliquen "patear para adelante la deuda, sumarle más intereses, cargarlo con intereses y que en definitiva esa deuda se haga una bola de nieve".

Posteriormente, se refirió a los modelos de financiamiento con fondos públicos y trazó una comparativa entre distintas alternativas de inversión. Por un lado, describió el circuito del complejo turístico Proyecto Laderas, impulsado por el Sindicato de Empleados Judiciales de la Nación, detallando que la obra cuenta con financiamiento de la banca pública provincial, la participación de una empresa constructora privada y el acompañamiento del municipio local a través de programas de promoción turística y beneficios impositivos que apuntalan el desarrollo del sector de cara a su próxima inauguración el 9 de julio. "Los empleados judiciales de la Nación vienen a vacacionar a Esquel. ¿Es un modelo de inversión? ¿Es viable? Obviamente que sí", dijo la edil sobre esta alternativa.

Como contrapartida, Sánchez Albornoz planteó una propuesta alternativa orientada a canalizar hacia el desarrollo habitacional parte de los recursos que correspondan a la localidad derivados del endeudamiento internacional contraído por la Provincia del Chubut. Sugirió que estos fondos públicos e ingresos venideros podrían destinarse de manera prioritaria a iniciativas locales, manifestando que "yo le tiro una propuesta, por ahí le interesa, por ahí no, de financiamiento de fondos públicos con este endeudamiento para que garanticemos en Esquel, para los esquelenses, el acceso a la tierra y el acceso a la vivienda". En ese sentido, mencionó como opción el fondeo de esquemas existentes como el proyecto de autoconstrucción participativa de Cáritas u otros modelos habitacionales que impacten de forma directa en la comunidad.

EBW