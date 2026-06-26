Nuevos avisos de SEROS por mail

SEROS Chubut pondrá en marcha, desde el 1 de julio, un sistema de avisos de atenciones médicas vía correo electrónico. Esta iniciativa se acopla al mecanismo de recetas que ya funciona por esa vía y busca mejorar la transparencia en el seguimiento de las prestaciones de salud. De este modo, cada vez que se anote una consulta o práctica a nombre de un usuario, llegará un mensaje digital con el detalle del servicio brindado.

La decisión técnica surge para solucionar una fuerte limitación del esquema previo, dado que apenas el cinco por ciento de los afiliados recibía correctamente las notificaciones mediante mensajes de texto tradicionales. Con el salto al correo electrónico se ampliará el alcance y se otorgarán datos más completos, tales como el prestador interviniente, la práctica efectuada, la cobertura reconocida, el coseguro y el establecimiento médico.

Estas herramientas apuntan a consolidar una comunidad digitalmente activa, donde los afiliados puedan acceder a información confiable y gestionar sus prestaciones con mayor autonomía y transparencia, afirmó el presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros, Miguel Arnaudo.

Para asegurar la recepción de los avisos, la obra social solicitó a la comunidad actualizar la dirección de correo electrónico a través de la aplicación móvil oficial de SEROS o de forma presencial en las delegaciones. Finalmente, las autoridades aclararon que los mensajes son puramente informativos y recordaron que bajo ningún concepto se solicitarán claves o contraseñas por medios digitales. En caso de detectar una práctica no realizada, el afiliado deberá presentarse en la oficina más cercana para hacer el descargo.

EBW