La estremecedora historia de la mujer que murió buscando a su hija 32 años: todos lloran por Mirta

La comunidad de San Martín de los Andes despide con profundo pesar a Mirta Acosta, conocida como Mirta Ciccioli, quien falleció este 25 de junio tras dedicar los últimos 32 años de su vida a buscar a su hija Natalia, desaparecida el 16 de enero de 1994 cuando tenía apenas 12 años.

Desde aquella tarde de verano en la que la niña salió de su casa y nunca regresó, Mirta y su esposo, Miguel Ciccioli —fallecido hace algunos años—, encabezaron una lucha inquebrantable para mantener viva la investigación y reclamar respuestas a la Justicia.

En cada entrevista, Mirta expresaba el dolor permanente que implica la desaparición de un hijo. Solía reflexionar sobre la vida que Natalia no pudo vivir: qué habría estudiado, si habría formado una familia o cómo habría sido su adultez. "Nunca se cierra una etapa cuando alguien desaparece", repetía, reflejando la incertidumbre que marcó su vida.

Natalia desapareció en una ciudad que entonces contaba con poco más de 16 mil habitantes, un hecho que conmocionó a toda la comunidad y que, con el paso de los años, se convirtió en uno de los casos más emblemáticos y dolorosos de la provincia de Neuquén.

Mirta nunca dejó de mantener la esperanza. Quienes la conocieron recuerdan que seguía mirando por la ventana de su casa en el barrio El Arenal con la ilusión de ver regresar a su hija algún día.

Hace tres años participó de la presentación del cortometraje La brisa que estremece los árboles, una producción inspirada en la historia de Natalia. Sentada en primera fila, recibió el afecto de vecinos y amigos con la serenidad de quien había aprendido a convivir con el dolor, sin abandonar nunca la memoria de su hija.

Su lucha por conocer la verdad sobre el destino de Natalia permanecerá como un recordatorio permanente de una herida que aún sigue abierta en San Martín de los Andes y en toda la provincia.