Esquel: lluvias débiles y mucho frío

Según los datos arrojados por el pronóstico, los vecinos de Esquel experimentarán este viernes un clima fresco, marcado por la nubosidad y algunas lluvias débiles. La temperatura mínima rondará 1° C, mientras que la máxima apenas alcanzará los 7° C durante las horas de mayor amplitud térmica.

El cielo permanecerá parcialmente nublado a lo largo del día. En cuanto a las precipitaciones, existe un cuarenta por ciento de probabilidades de caída de agua, con una acumulación estimada de un milímetro. Esto sugiere que las lloviznas serán esporádicas y de muy baja intensidad, permitiendo el desarrollo normal de la mayoría de las actividades.

Por otra parte, el viento será un factor a tener en cuenta para quienes deban salir de sus hogares. Se esperan ráfagas moderadas provenientes del sector oeste, con velocidades que oscilarán entre los doce y los cuarenta y cinco kilómetros por hora. Esta condición podría generar una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real en los momentos de mayor intensidad de las ráfagas. Se recomienda a la población salir con el abrigo adecuado y tomar las precauciones habituales ante las lloviznas.

EBW