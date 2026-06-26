Un auto con un único ocupante volcó durante la noche del jueves

Un vuelco vehicular en la Ruta 45 de Lago Puelo requirió la intervención de distintos organismos durante la noche de este jueves. El hecho ocurrió pasadas las 21 hs, en inmediaciones del basurero municipal y, según se informó oficialmente, el conductor logró salir del vehículo por sus propios medios y se encontraba fuera de peligro.

De acuerdo con la información brindada por Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, el aviso sobre el accidente ingresó pasadas las 21.20, momento en el que se dispuso el envío de unidades hacia el lugar.

Al arribar, el personal constató que el rodado había protagonizado un vuelco a un costado de la calzada. Allí se desplegaron tareas para asegurar el área y permitir el trabajo coordinado de los distintos organismos que participaron del operativo.

Trabajo conjunto en el lugar del hecho

En el sitio intervinieron efectivos policiales, personal del Hospital y agentes de Protección Civil Municipal junto a Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, quienes realizaron las tareas correspondientes para garantizar condiciones seguras mientras se desarrollaban las actuaciones de rigor.

Según precisaron desde el cuartel, el vehículo tenía un único ocupante. Al momento de la llegada de los servicios de asistencia, la persona ya se encontraba fuera del rodado y no presentaba riesgos para su integridad física.

O.P.